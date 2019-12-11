Оце так поворот: дилер Infiniti купив для свого клієнта Tesla

У Канаді один із автодилерів зробив цікавий хід – продав свому клієнту машину іншого бренду. Причому це ніяка не помилка – уся річ в маркетингу!

Як з'ясував OBOZREVATEL, мер міста Шербрук (провінція Квебек) Стів Люссье, будучи великим шанувальником марки Infiniti, захотів придбати собі електрокар. Але оскільки у модельному ряді японської марки немає автомобіля, який живився б від розетки, місцевий дилерський центр Infiniti купив для свого постійного клієнта седан Tesla Model 3. Оскільки йому дуже не хотілося втрачати перспективного покупця.

Дилер Infiniti купив для свого клієнта Tesla Model 3 infinitidesherbrooke, facebook

"Вітаємо пана Стіва Люссье – мера Шербрука, з придбанням його нового автомобіля, Tesla Model 3!" – йдеться на сторінці автосалону Infiniti de Sherbrooke у Facebook.

Згідно із задумом дилера, Tesla Model 3 для любителя Infiniti – це тимчасовий та вимушений захід, поки у японської марки не з'явиться свій електрокар.

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Дилер Infiniti купив для свого клієнта Tesla Model 3 infinitidesherbrooke, facebook

"Постійний клієнт Infiniti de Sherbrooke протягом багатьох років хотів придбати електромобіль! Оскільки до 2021 року у Infiniti очікується поява декількох електричних моделей, ми знайшли тимчасове рішення! Дякую за вашу постійну довіру, містер Люссье, та успіху всій команді Infiniti de Sherbrooke", – наголошується в замітці дилера.

Дилер Infiniti купив для свого клієнта Tesla Model 3 infinitidesherbrooke, facebook

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Звісно, ми звикли, що існують мультибрендові салони, проте в цьому разі мова про офіційного представника лише однієї марки. Який, до речі, дуже ризикнув: не виключено, що очільник міста закохається у свою "трійку" і покине його заради бренду Tesla.

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