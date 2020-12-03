Опубліковано фото, як 4 000 нових автомобілів Hyundai та Kia ріжуть на метал

У мережі з'явилися фото процесу утилізації затонулого корабля, який перевозив 4 200 нових автомобілів марок Hyundai, Kia Chevrolet і Dodge. Згідно з ухваленим планом ліквідації наслідків, судно повинні порізати на метал разом із машинами.

Інцидент стався ще у вересні 2019 року. 200-метровий корабель-автовоз MV Golden Ray вийшов із вантажем з порту Брансвік, штат Джорджія, США, і практично відразу перекинувся. Як пізніше стало відомо, на його борту сталася пожежа. Теоретично автомобілі можна було б врятувати, проте цього робити не стали з економічних міркувань, пише Jalopnik.

Почався процес утилізації затонулого корабля, який перевозив понад 4 000 автомобілів Jalopnik

Тож, MV Golden Ray вирішили розпиляти на вісім частин, після чого вивезти їх разом зі знищеними машинами. Надалі вантаж буде відправлений на переробку.

Евакуювати машини виявилося занадто дорого, тому їх вирішили знищити разом із кораблем Jalopnik

Крім Hyundai і Kia, на борту також перебували автомобілі Chevrolet і Dodge Jalopnik

Велика кількість авто отримала серйозні пошкодження ще на під час катастрофи Jalopnik

Процес утилізації корабля почався буквально на днях, саме цей момент і відображений на знімках. Основну роботу виконує гігантська ланцюгова пила з мостовим краном, встановлена на двох баржах. Вона ріже автовоз на частини, після чого вантажить метал на інші судна (вантажопідйомність конструкції становить до 7 500 тонн), які доставляють отриманий металобрухт на берег.

Корабель ріжуть на 8 рівних частин разом із машинами Jalopnik

Конструкція (пила + кран), яка ріже судно на метал Jalopnik

Що ж стосується екіпажу MV Golden Ray, який складався з 24 осіб, його врятували ще відразу ж після катастрофи.