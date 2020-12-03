Опубліковано фото, як 4 000 нових автомобілів Hyundai та Kia ріжуть на метал

У мережі з'явилися фото процесу утилізації затонулого корабля, який перевозив 4 200 нових автомобілів марок Hyundai, Kia Chevrolet і Dodge. Згідно з ухваленим планом ліквідації наслідків, судно повинні порізати на метал разом із машинами.

Інцидент стався ще у вересні 2019 року. 200-метровий корабель-автовоз MV Golden Ray вийшов із вантажем з порту Брансвік, штат Джорджія, США, і практично відразу перекинувся. Як пізніше стало відомо, на його борту сталася пожежа. Теоретично автомобілі можна було б врятувати, проте цього робити не стали з економічних міркувань, пише Jalopnik.

Тож, MV Golden Ray вирішили розпиляти на вісім частин, після чого вивезти їх разом зі знищеними машинами. Надалі вантаж буде відправлений на переробку.

Процес утилізації корабля почався буквально на днях, саме цей момент і відображений на знімках. Основну роботу виконує гігантська ланцюгова пила з мостовим краном, встановлена на двох баржах. Вона ріже автовоз на частини, після чого вантажить метал на інші судна (вантажопідйомність конструкції становить до 7 500 тонн), які доставляють отриманий металобрухт на берег.

Що ж стосується екіпажу MV Golden Ray, який складався з 24 осіб, його врятували ще відразу ж після катастрофи.