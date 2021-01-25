Опубліковано список найдорожчих автомобілів 2020 року

Незважаючи на пандемію, аукціонні торги з продажу антикварних машин проводилися із завидною регулярністю, а 9 із 10 героїв нашого рейтингу були продані після оголошення карантину.

Про це повідомляє портал Hagerty. Інтерес покупців до антикварних автомобілях не слабшає, незважаючи на фінансові, політичні та інші кризи. Не завадила успішному веденню бізнесу й пандемія.

Цікавою особливістю торішніх торгів став несподівано великий інтерес до продукції бренда Bugatti – з 10 найдорожчих лотів аукціонів, ТОП-5 зайняли машини з Мольсгаймі, випущені до 1939 року. За даними Hagerty, востаннє така велика кількість довоєнних машин у ТОП-10 була 2011 року.

Три Bugatti – 1928 Type 35C, 1937 Type 57S Atalante і 1935 Type 59 Sports – були продані на одному аукціоні Gooding & Company "Passion of a Lifetime" у вересні. На цьому ж аукціоні був проданий спорткар 1971 Lamborghini Miura P400 SV Speciale, що посідає 10-у сходинку нашого рейтингу.

Сумарна вартість ТОП-10 найдорожчих автомобілів, проданих на аукціонах минулого року, перевищує $61 млн. А найдивніше, що у цьому списку колишній фаворит – Ferrari – посідає лише 9-у позицію.

Отже, знайомтеся, 10 найдорожчих авто 2020 року:

10. 1971 Lamborghini Miura P400 SV Speciale – $4 257 007

1971 Lamborghini Miura P400 SV Speciale Gooding & Company / Mathieu Heurtault

9. 2001 Ferrari 550 GT1 Prodrive – $4 290 000

2001 Ferrari 550 GT1 Prodrive RM Sotheby's / Remi Dargegen

8. 1953 Alfa Romeo BAT 5 – $4 946 666

1953 Alfa Romeo BAT 5 RM Sotheby's / Darin Schnabel

7. 1954 Alfa Romeo BAT 7 – $4 946 666

1954 Alfa Romeo BAT 7 RM Sotheby's / Darin Schnabel

6. 1955 Alfa Romeo BAT 9d – $4 946 666

1955 Alfa Romeo BAT 9d RM Sotheby's / Darin Schnabel

5. 1931 Bugatti Type 55 Super Sport by Figoni – $5 051 054

1931 Bugatti Type 55 Super Sport by Figoni Bonhams

4. 1928 Bugatti Type 35C – $5 224 483

1928 Bugatti Type 35C Gooding & Company / Mathieu Heurtault

3. 1932 Bugatti Type 55 Super Sport – $7 100 000

1932 Bugatti Type 55 Super Sport Bonhams

2. 1937 Bugatti Type 57S Atalante – $10 433 965

1937 Bugatti Type 57S Atalante Gooding & Company / Mathieu Heurtault

1. 1934 Bugatti Type 59 Sports – $12 666 600

1934 Bugatti Type 59 Sports Gooding & Company / Mathieu Heurtault

Чому Bugatti Type 59 Sports посів першу позицію рейтингу? Відповідь проста, цей автомобіль має унікальну історію. Він належав королю Бельгії Леопольду III, брав участь у Гран-прі Монако, а на Гран-прі Бельгії здобув перемогу під керівництвом Рене Дрейфуса.

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