Опубліковано список найдорожчих автомобілів 2020 року

Незважаючи на пандемію, аукціонні торги з продажу антикварних машин проводилися із завидною регулярністю, а 9 із 10 героїв нашого рейтингу були продані після оголошення карантину.

Про це повідомляє портал Hagerty. Інтерес покупців до антикварних автомобілях не слабшає, незважаючи на фінансові, політичні та інші кризи. Не завадила успішному веденню бізнесу й пандемія.

Цікавою особливістю торішніх торгів став несподівано великий інтерес до продукції бренда Bugatti – з 10 найдорожчих лотів аукціонів, ТОП-5 зайняли машини з Мольсгаймі, випущені до 1939 року. За даними Hagerty, востаннє така велика кількість довоєнних машин у ТОП-10 була 2011 року.

Три Bugatti – 1928 Type 35C, 1937 Type 57S Atalante і 1935 Type 59 Sports – були продані на одному аукціоні Gooding & Company "Passion of a Lifetime" у вересні. На цьому ж аукціоні був проданий спорткар 1971 Lamborghini Miura P400 SV Speciale, що посідає 10-у сходинку нашого рейтингу.

Сумарна вартість ТОП-10 найдорожчих автомобілів, проданих на аукціонах минулого року, перевищує $61 млн. А найдивніше, що у цьому списку колишній фаворит – Ferrari – посідає лише 9-у позицію.

Отже, знайомтеся, 10 найдорожчих авто 2020 року:

10. 1971 Lamborghini Miura P400 SV Speciale – $4 257 007

9. 2001 Ferrari 550 GT1 Prodrive – $4 290 000

8. 1953 Alfa Romeo BAT 5 – $4 946 666

7. 1954 Alfa Romeo BAT 7 – $4 946 666

6. 1955 Alfa Romeo BAT 9d – $4 946 666

5. 1931 Bugatti Type 55 Super Sport by Figoni – $5 051 054

4. 1928 Bugatti Type 35C – $5 224 483

3. 1932 Bugatti Type 55 Super Sport – $7 100 000

2. 1937 Bugatti Type 57S Atalante – $10 433 965

1. 1934 Bugatti Type 59 Sports – $12 666 600

Чому Bugatti Type 59 Sports посів першу позицію рейтингу? Відповідь проста, цей автомобіль має унікальну історію. Він належав королю Бельгії Леопольду III, брав участь у Гран-прі Монако, а на Гран-прі Бельгії здобув перемогу під керівництвом Рене Дрейфуса.

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