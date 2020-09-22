Opel представив новий кросовер Mokka: подробиці і ціни

У Німеччині відбулася світова презентація нового кросовера Opel Mokka.

Про це повідомляє прес-служба компанії. Новинку представив в штаб-квартирі компанії в Рюссельсхаймі керівник Opel, Міхаель Лошшеллер.

Opel Mokka і електричний Mokka-e. Фото: int-media.opel.com

Друга генерація кросовера багато в чому є знаковою для німецького бренду. Саме Mokka першим приміряв нове "обличчя" марки – Opel Vizor, а також інноваційний кокпіт – Pure Panel. Крім того, новинка стане першим кросовером марки, який буде доступний відразу з традиційними ДВС і в електричної модифікації Mokka-e.

Дизайн нового покоління Opel Mokka приваблює своїми гармонійними пропорціями і увагою до дрібних деталей. Короткі свеси і потужна стати формує образ компактного сучасного кроссовера. Довжина новинки досягає 4,15 м, а просторий салон вміщає 5 чоловік.

Opel Mokka 2021. Фото: int-media.opel.com

Найбільш яскравою особливістю екстер'єру новинки є фірмове "обличчя" Opel Vizor – об'єднані в горизонтальній площині світлотехніка і облицювання радіатора.

Opel Mokka 2021. Фото: int-media.opel.com

Яскравий і емоційний зовнішній вигляд Mokka триває в інноваційному інтер'єрі Pure Panel. Головними елементами салону стали два широких цифрових дисплея – 12-дюймовий екран приладової шкали і тачскрін інформаційно-розважальної системи, діагональ якого в залежності від версії – 7 або 10 дюймів.

Opel Mokka 2021. Фото: int-media.opel.com

Сама назва кокпіта передбачає, що дизайн виконаний в стилістиці мінімалізму. Кількість кнопок на центральній консолі зведено до мінімуму, а управління більшістю функцій і систем покладено на сенсорний екран.

Opel Mokka 2021. Фото: int-media.opel.com

"У новій Mokka ми начебто переосмислили Opel. Весь автомобіль спроектований з нуля тут, в Рюссельхайме. Вся команда працювала з невичерпним ентузіазмом і непохитною відданістю, щоб привести Opel до яскравого і захоплюючого майбутнього. З початком продажів Mokka буде доступна в дизельної, бензинової і електричної версії – вибір за покупцем ", – заявив Міхаель Лошшеллер, генеральний директор Opel.

Opel Mokka 2021. Фото: int-media.opel.com

Opel Mokka 2021. Фото: int-media.opel.com

Opel Mokka 2021. Фото: int-media.opel.com

Крім електричної Mokka-e для новинки будуть запропоновані високоефективні бензинові та дизельні мотори потужністю від 100 до 130 к.с. Залежно від типу і потужності мотора в парі з ним буде працювати 6-ступінчаста "механіка" або 8-ступінчастий "автомат".

Opel Mokka 2021. Фото: int-media.opel.com

Новинка вже доступна для попереднього замовлення і продажів в Німеччині, а трохи пізніше стане доступна для продажу в інших країнах Європи і всього світу. Вартість базової версії зі звичайним ДВС стартує з позначки в 19 990 євро. Електрична Mokka-e пропонується за ціною від 32 990 євро (або 23 420 євро з урахуванням місцевих субсидій).

Електричний Opel Mokka-e 2021. Фото: int-media.opel.com

Ціни і комплектації для українського ринку поки в стадії формування і будуть оголошені пізніше. За попередніми даними перші поставки нової Mokka очікуються в 2021 році.

Opel Mokka 2021. Фото: int-media.opel.com

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, компанія Opel розширює лінійку комерційних моделей, доступних для українських покупців.