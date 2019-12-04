Opel показав суперника Volkswagen Passat: фото й подробиці

Opel Insignia – флагман модельного ряду німецького бренду. Тепер модель оновили: автомобіль отримав свіжий дизайн та технічні зміни.

Як стало відомо OBOZREVATEL, Opel Insignia 2020 відрізняється від колишньої версії новою передньою частиною: решітка стала більшою, форма і графіка передніх фар змінилися, так само, як і дизайн бампера з великим повітрозабірником й іншим оформленням противотуманок.

Opel Insignia 2020 має агресивний і водночас елегантний вигляд opel.com

Більшою мірою на дизайн Опель Інсигнія 2020 модельного року вплинув компактний гетчбек Opel Corsa, який цього року змінив покоління. Подібність помітно в дизайні бамперів, решітки та зовнішньої світлотехніки.

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Корма "Опель Інсигнія 2020" обмежилася акуратними змінами opel.com

Ззаду нова Insignia теж оновилася, але зміни досить делікатні. Найбільш значні – патрубки вихлопної системи більш суворої форми, які прийшли на зміну овальним. У дизайні корми схожість з "Опель Корса 2020" вже не так помітно, проте єдиний корпоративний стиль все ж спостерігається.

Opel Corsa 2020 одним з перших в модельному ряду продемонстрував оновлений корпоративний стиль opel.com

Opel Corsa 2020 opel.com

Оновлений салон Opel Insignia виробник не показав, проте відомо, що всередині з'явиться поліпшена мультимедіа з підтримкою Apple CarPlay і Android Auto, а також нова бездротова зарядка для смартфона.

Ліфтбек і універсал Опель Інсигнія були оновлені для нового модельного року opel.com

Такий вигляд Opel Insignia мала з 2017 року opel.com

Моторна гама в моделі повністю оновиться. Деталі поки невідомі, але ліфтбек і універсал отримають двигуни концерну PSA, який зараз володіє маркою Opel. Прем'єра автомобіля відбудеться в наступному місяці, тоді і стануть відомі всі технічні деталі. За традицією, головними суперниками Insignia залишаться Volkswagen Passat і Ford Mondeo.

"Форд Мондео" – суперник для Opel Insignia ford.com

"Фольксваген Пассат" – один з кращих представників сегменту vw.com

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