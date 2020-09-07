Opel Movano готується до українського дебюту

Найбільший представник комерційної лінійки Opel – модель Movano – готується до свого дебюту в Україні.

Офіційні дилери вже приймають замовлення на новинку. Про це повідомляє прес-служба компанії.

2020 Opel Movano. Фото: opel.ua

Бренд Opel активно розширює лінійку комерційних автомобілів, які доступні українським покупцям. Так, на початку 2020 роки вже стартував продаж компактної моделі Opel Combo Cargo, среднеразмерного фургона Vivaro і його вантажопасажирської версії Vivaro Crew Cab. Тепер прийшов час для флагмана комерційної гами – фургона Movano. Починаючи з вересня автомобіль доступний для замовлення у офіційних дилерів в Україні.

2020 Opel Movano. Фото: opel.ua

Автомобіль доступний в двох версіях – L2 або L3 – які відрізняються довжиною кузова і розміром колісної бази. Так, варіант L2 має довжину 5,55 м і колісну базу 3,68 м, а варіант L3 – 6,2 і 4,33 м відповідно. Максимальний корисний об'єм вантажного відділення – до 12,5 м3, а максимальна вантажопідйомність досягає 1535 кг.

2020 Opel Movano. Фото: opel.ua

Для зручності навантаження/вивантаження ззаду встановлені розсувні дверцята, які відкриваються на 270 градусів. З правого боку передбачена велики зсувні двері. Кабіна відокремлена від вантажного відсіку металевою перегородкою.

2020 Opel Movano. Фото: opel.ua

Всі версії фургона Opel Movano, доступні в Україні, оснащуються 2,3-літровим турбодизелем і 6-ступінчастою "механікою". Даний мотор розвиває потужність 125 к.с. і крутний момент 310 Нм. Середня витрата палива автомобіля з таким силовим агрегатом складає 7,8 л/100 км. Крім паливної економічності ще одним приємним аспектом є фірмова гарантія на 2 роки без обмеження пробігу. Вартість новинки стартує з позначки 870 200 грн.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, компанія Opel представила повністю електричну версію моделі Vivaro.