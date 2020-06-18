Opel Manta відзначає 50-річчя

В цьому році компанія Opel відзначає півстоліття спортивного купе Manta.

Можливо, ніхто не надав би цієї події такого значення, якби новий дизайнерський стиль Opel Vizion не був би натхненний цією моделлю.

Ареал проживання манти – різновида великих морських скатів – простягається від узбережжя Балтики до американських берегів Тихого океану. Першовідкривачем "Ската з Рюссельсхайма" був головний дизайнер Opel Джордж Галлион.

Дизайнер Джордж Галлион int-media.opel.com

Суботнім ранком 1969 року Галлион сів у літак і відправився в Париж з секретною місією. Американський дизайнер компанії Opel домовився про зустріч з командою французького дослідника світового океану Жака-Іва Кусто.

"Ми вибрали назву Manta. У той час назви тварин для авто були дуже популярні, наприклад, в США великим успіхом користувалися Ford Mustang і Corvette Stingray. Подібним автомобілем для Opel стала Manta. Всього за десять днів ми повинні були намалювати емблему для новинки, але ніяких відповідних ескізів у нас не було ", – розповідає через 51 рік після своєї паризької місії Джордж Галлион.

Opel Manta int-media.opel.com

Галлион сів у літак і після прибуття до французької столиці почав вивчати фотоматеріали Кусто. Він переглядав їх годинами поки нарешті не знайшов фото, на якому гігантський скат знятий знизу на тлі яскравої поверхні. Бінго! Те що треба! Хороший улов! Так Opel Manta отримав свою індивідуальність і хромовану емблему у вигляді ската на передніх крилах.

Емблема у вигляді ската int-media.opel.com

Прем'єра спортивного купе з емблемою "морського диявола" відбулася у вересні 1970 року. За перший рік продажів, тільки в Німеччині компанія Opel передала клієнтам 56 200 Manta. Всього ж було випущено 498 553 примірників.

Opel Manta int-media.opel.com

Платформу, підвіску і двигуни Manta успадкував від моделі Ascona. Автомобіль оснащувався новим 1,6-літровим чотирициліндровим двигуном потужністю 68 к.с., а у виконанні "S" – 80 к.с. Найпотужнішим двигуном в Manta був чотирициліндровий 1,9 S потужністю 90 к.с., який також встановлювався на Opel Rekord.

Opel Manta int-media.opel.com

З 1972 року Manta в базовій комплектації оснащувалася 1,2-літровим мотором потужністю 60 л.с. У листопаді того ж року модельний ряд доповнила Manta Berlinetta з багатим оснащенням. Спортивне рульове колесо, заднє скло з обігрівом, галогенові фари, електричні омивачі лобового скла і вінілова оббивка стелі у Berlinetta входили в базову комплектацію. Протягом п'яти років виробництва моделі були випущені численні спецверсії: Holiday, Plus, Swinger і Sommer Bazar.

Opel Manta int-media.opel.com

У 1974 році з'явилася Manta GT/E, 1,9-літровий двигун якої був оснащений системою впорскування Bosch L-Jetronic і розвивав потужність 105 л.с. Слідуючи тенденції того часу, в Manta GT/E відмовилися від хромованих декоративних елементів, замінивши їх на чорні матові. У квітні 1975 року, незадовго до прем'єри Manta B, була випущена остання спеціальна модель Manta Black Magic, яка базувалася на GT/E і була пофарбована в чорний колір з помаранчевими графічними елементами з боків.

Opel Manta GT / E у виконанні Black Magic int-media.opel.com

У 1975 році відбулася прем'єра другого покоління моделі – Opel Manta B. У сімействі з'явилися відразу два варіанти кузова: купе і з 1978 року хетчбек CC (Combi-Coupe) з витягнутою задньою частиною кузова. Жодна модель не протрималася на ринку так довго без змін, як Manta B – представлене восени 1975 року друге покоління Opel Manta випускалося аж до 1988 року. В цілому з конвеєра зійшли 557 940 примірників Manta B.

Opel Manta В дебютувала в 1975 році int-media.opel.com

Як і раніше, купе мало загальну платформу, підвіску і трансмісію з седаном Ascona. Асортимент чотирициліндрових двигунів в Manta B протягом усього періоду виробництва моделі включав в себе 14 варіантів з робочим об'ємом від 1,2 до 2,4 літра і потужністю від 55 до 144 к.с.

Постійно випускаються нові моделі і двигуни доповнювали і розширювали модельний ряд, не даючи йому застаріти. З Manta B тісно пов'язані такі відомі абревіатури варіантів комплектації, як SR, Berlinetta, GT, GT/J і GT/E. У 1979 році нові двигуни з верхнім розподільним валом змінили старі силові агрегати з бічним розташуванням распредвала. Топ-модель GT/E розвивала 105 к.с. і 110 к.с. в комплектації з 2,0-літровим мотором, а в 1984 році була перейменована в GSi.

Opel Manta GSi int-media.opel.com

Самим рідкісним і потужним представником сімейства став Manta 400, який дебютував на Женевському автосалоні в 1981 році. Цифрове позначення в назві моделі вказувало на кількість випущених екземплярів, необхідних для омологації гоночного боліда Group 4. Manta 400 оснащувалася 2,4-літровим чотирициліндровим двигуном з двома верхніми розподільчими, з чотирма клапанами на циліндр і потужністю 144 к.с.

Гай Колсул і Ален Лопес на Manta 400 в 1984 році здобули перемогу в заліку моноприводних машин та 4-е місце в загальному заліку на ралі Париж-Дакар після трьох повнопривідних автомобілів.

Opel Manta 400 на трасі марафону Париж-Дакар int-media.opel.com

Останніми двома версіями Manta B стали топ-модель GSi і GSi Exclusiv, випущені малим тиражем тюнинговим ательє Irmscher. Сукупний обсяг продажів Manta A і B перевищив мільйон примірників – дійсно хороший улов!

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