Оновлений Tiguan зловили без камуфляжу

Оновлений кросовер Volkswagen Tiguan попався фотошпигунам практично в серійному виконанні. Прототип новинки проходить фінальні тести перед дебютом.

2021 Volkswagen Tiguan проходить останні тести carscoops.com

Нинішнє покоління Volkswagen Tiguan volkswagen.com

Популярна модель отримає більш агресивний дизайн, який буде виконаний в тій же стилістиці, що і восьме покоління моделі Golf. Автомобіль виділяється інший світлотехнікою, бамперами і оформленням облицювання радіатора.

2021 Volkswagen Tiguan carscoops.com

Суду з усього, на фото прототип версії з пакетом R-Line, яка відрізняється більшою спортивностью за рахунок іншого бампера з додатковими повітрозабірниками, С-образними вставками і сплиттером з хромованим декором.

2021 Volkswagen Tiguan carscoops.com

Бампер, це не єдине, що відрізняє новинку. Можна помітити іншу решітку радіатора з тонкими горизонтальними планками, більш широким нижнім повітрозабірником з виразним малюнком. Також автомобіль отримав нову головну світлотехніку з тонкими світлодіодними смужками.

2021 Volkswagen Tiguan carscoops.com

По іншому виглядають задні ліхтарі, які отримали світлодіодні "бумеранги". А в задній бампер імплантовані здвоєні хромовані патрубки вихлопної системи.

Гамма моторів буде запозичена від нового Golf. Причому, крім базових ДВС новинка отримає версію c підключається гібридною силовою установкою, а також більш потужну спортивну версію R.

2021 Volkswagen Tiguan carscoops.com

Зокрема, еко-версія буде мати в своєму арсеналі турбований 1,4-літровий 4-циліндровий мотор, допоміжний електродвигун і літій-іонну батарею ємністю 13 кВтг. Сумарна потужність такого силового агрегату складе 245 к.с. Але, що більш важливо, запас ходу на електротязі складе близько 48 км.

2021 Volkswagen Tiguan carscoops.com

Версія Tiguan R буде оснащена 2-літровим турбомотором потужністю 333 к.с., роботизованою коробкою передач з подвійним зчепленням і повнопривідною трансмісією. Дебют серійної версії оновленого кросовера очікується в другій половині нинішнього року.

Як писав раніше OBOZREVATEL. компанія VW зіткнулася з проблемами зі своїм електричним хетчбеком ID.3.

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