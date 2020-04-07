Головна Новини
7 квітня • оновлено в 10:57
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Новини

Оновлений Tiguan зловили без камуфляжу

928
Читати матеріал російською

Оновлений кросовер Volkswagen Tiguan попався фотошпигунам практично в серійному виконанні. Прототип новинки проходить фінальні тести перед дебютом.

2021 Volkswagen Tiguan проходить останні тести

2021 Volkswagen Tiguan проходить останні тести

carscoops.com

Нинішнє покоління Volkswagen Tiguan

Нинішнє покоління Volkswagen Tiguan

volkswagen.com

Популярна модель отримає більш агресивний дизайн, який буде виконаний в тій же стилістиці, що і восьме покоління моделі Golf. Автомобіль виділяється інший світлотехнікою, бамперами і оформленням облицювання радіатора.

2021 Volkswagen Tiguan

2021 Volkswagen Tiguan

carscoops.com

Суду з усього, на фото прототип версії з пакетом R-Line, яка відрізняється більшою спортивностью за рахунок іншого бампера з додатковими повітрозабірниками, С-образними вставками і сплиттером з хромованим декором.

2021 Volkswagen Tiguan

2021 Volkswagen Tiguan

carscoops.com

Бампер, це не єдине, що відрізняє новинку. Можна помітити іншу решітку радіатора з тонкими горизонтальними планками, більш широким нижнім повітрозабірником з виразним малюнком. Також автомобіль отримав нову головну світлотехніку з тонкими світлодіодними смужками.

2021 Volkswagen Tiguan

2021 Volkswagen Tiguan

carscoops.com

По іншому виглядають задні ліхтарі, які отримали світлодіодні "бумеранги". А в задній бампер імплантовані здвоєні хромовані патрубки вихлопної системи.

Гамма моторів буде запозичена від нового Golf. Причому, крім базових ДВС новинка отримає версію c підключається гібридною силовою установкою, а також більш потужну спортивну версію R.

2021 Volkswagen Tiguan

2021 Volkswagen Tiguan

carscoops.com

Зокрема, еко-версія буде мати в своєму арсеналі турбований 1,4-літровий 4-циліндровий мотор, допоміжний електродвигун і літій-іонну батарею ємністю 13 кВтг. Сумарна потужність такого силового агрегату складе 245 к.с. Але, що більш важливо, запас ходу на електротязі складе близько 48 км.

2021 Volkswagen Tiguan

2021 Volkswagen Tiguan

carscoops.com

Версія Tiguan R буде оснащена 2-літровим турбомотором потужністю 333 к.с., роботизованою коробкою передач з подвійним зчепленням і повнопривідною трансмісією. Дебют серійної версії оновленого кросовера очікується в другій половині нинішнього року.

Як писав раніше OBOZREVATEL. компанія VW зіткнулася з проблемами зі своїм електричним хетчбеком ID.3.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!

Читайте всі новини по темі "Новини автосвіту" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Сергій Іванов
Тема
Новини автосвіту
Місце
Німеччина
Теги
новини авто кросовер Volkswagen
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Авто Новини

Коронавірус. Найважливіше

  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 1462.

    Вилікувалися: 28. Померли: 45.

  • У світі захворіли понад 1,3 мільйона осіб, загинули – більше 70 тисяч.

  • У МОЗ розповіли, коли може закінчитися карантин в Україні.

  • Медики назвали провісник швидкої смерті при коронавірусі.

  • Швеція відмовилася від карантину: школи і дитячі садки відкриті, а місцеві жителі ходять у ресторани.

Новини авто

Топпублікації

Топблоги