Оновлений Renault Koleos з'явився в Україні

Флагманський кросовер Renault Koleos з'явився в салонах офіційних дилерів французького бренду.

АвтоОбоз побував на українській прем'єрі новинки ще у січні цього року, але тепер цей автомобіль доступний для покупців.

2021 Renault Koleos renault.ua

Нинішнє друге покоління кросовера Renault Koleos дебютувало в 2016 році, а в минулому році провели планове оновлення моделі. В результаті рестайліга автомобіль отримав новий передній бампер з горизонтальна хромованою планкою під номерним знаком і захисною вставкою в нижній частині, змінився малюнок решітки радіатора, світлодіодними стали протитуманні фари.

2021 Renault Koleos renault.ua

Ззаду з'явився збільшений додатковий стоп-сигнал і більше хромованого декору. Розширена палітра кольорів і асортимент колісних дисків.

2021 Renault Koleos renault.ua

У салоні з'явилися нові матеріали оздроблення, оновлена інформаційно-розважальна система R-Link 2 з 7 або 8,7-дюймовим сенсорним дисплеєм, підтримкою Apple CarPlay і Android Auto.

З'явилася можливість міняти кольори амбієнтної підсвічування салону. На додаток до електрорегулювання сидінь (6 положень і підтримка попереку), підігріву та вентиляції, сидіння водія може бути оснащений функцією масажу.

2021 Renault Koleos renault.ua

2021 Renault Koleos renault.ua

У передніх крісел з'явилася рухома секція, що дозволяє збільшити довжину подушки, а спинки задніх сидінь тепер змінюють кут нахилу і фіксуються в двох положеннях.

2021 Renault Koleos renault.ua

2021 Renault Koleos renault.ua

Завдяки різним варіантам трансформації салону, обсяг багажного відділення може варіюватися від 505 л до 1777 л. Також в салоні передбачено безліч відсіків для зберігання дрібних предметів сумарним об'ємом 35 л, включаючи 11-літровий речовий ящик і 7-літровий відсік в центральній консолі. Підстаканники в передній частині салону мають функцію підігріву та охолодження.

2021 Renault Koleos renault.ua

У списку оснащення оновленого Renault Koleos є аудіосистема Bose з 12 динаміками і сабвуфером, повний набір систем активної безпеки, включаючи адаптивні фари, автоматичного паркування, контролю за сліпими зонами і рядності руху.

Новинка оснащується економічним 177-сильним 2-літровим дизельним мотором, 6-ступінчастою автоматичною трансмісією і інтелектуальною системою повного приводу All Mode 4x4-i.

2021 Renault Koleos renault.ua

Вартість оновленого флагмана стартує в Україні з позначки 794 900 грн, крім того, можна скористатися фірмовою програмою "Renault Бонус", яка дозволить знизити фінансове навантаження на сімейний бюджет при покупці авто.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, компанія Renault зазначила 40-річчя інноваційної моделі Fuego.