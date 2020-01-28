Оновлений Renault Koleos 2021 презентували в Україні

В Україні відбулася офіційна презентація оновленого кросовера Renault Koleos.

Як стало відомо OBOZREVATEL, в столиці пройшла презентація флагмана модельної гами Renault – оновленого кросовера Koleos. Найпомітніші нововведення в зовнішності – видозмінений передній бампер з горизонтальна хромованою планкою під номерним знаком і захисною вставкою в нижній частині.

Renault Koleos 2021

Змінився малюнок решітки радіатора, світлодіодними стали протитуманні фари. Ззаду з'явився збільшений додатковий стоп-сигнал і більше хромованого декору. Крім того, розширено палітра кольорів і асортимент колісних дисків.

Renault Koleos 2021

Значно більше відмінностей всередині авто. У салону поміняли матеріали обробки, модернізували мультимедійний центр R-Link 2 з 8,7-дюймовим сенсорним екраном, підтримкою Apple CarPlay і Android Auto.

Renault Koleos 2021

Renault Koleos 2021

У передніх крісел тепер можна регулювати довжину подушки за рахунок зсувної секції, а спинки задніх сидінь тепер змінюють кут нахилу і фіксуються в двох положеннях. З'явилася можливість міняти кольори амбієнтного підсвічування салону.

Renault Koleos 2021

У списку оснащення оновленого Renault Koleos є аудіосистема Bose з 13 динаміками і повний набір систем активної безпеки, включаючи адаптивні фари, система автоматичного паркування, контролю за сліпими зонами і рядності руху.

Renault Koleos 2021

Renault Koleos 2021

Вартість оновленого флагмана стартує в Україні з позначки 630900 грн.

Як писав раніше OBOZREVATEL, компанія Renault готує бюджетний електромобіль.

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