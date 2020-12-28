Оновлений Peugeot 3008 дістався до України

Оновлений кросовер Peugeot 3008 поповнив сімейство автомобілів французької марки в Україні.

Про це повідомляє прес-служба виробника. Нинішня генерація моделі, представлена у 2016 році, за ці роки знайшла понад 800 тисяч шанувальників у різних країнах, у тому числі, в Україні. Своєрідним подарунком до Нового Року стала поява оновленої версії, яка зазнала цілий ряд важливих змін в процесі планової модернізації.

Своєрідним подарунком до Нового Року стала поява в Україні оновленої версії Peugeot 3008 peugeot.ua

Peugeot 3008 отримав нове облицювання радіатора peugeot.ua

Дизайн моделі став більш динамічним та агресивним peugeot.ua

В першу чергу 3008-й отримав новий фірмовий вигляд з характерною світлодіодною оптикою та ДХВ, що нагадують шаблезубого тигра – візитну картку автомобілів Peugeot останніх років. Також автомобіль має фактурний передній бампер з великими повітрозабірниками по центру та по краях. Задню частину відтепер прикрашають нові ліхтарі з динамічними покажчиками поворотів. У цілому, автомобіль став виглядати більш агресивно, ніж до рестайлінгу.

Peugeot 3008 peugeot.ua

Задню частину відтепер прикрашають нові ліхтарі peugeot.ua

Спочатку новинка буде пропонуватися покупцям з двома двигунами. Це добре відомі 2-літрові економічні та надійні турбодизелі HDi та BlueHDi. Базова версія 2.0 HDi 150 має в своєму арсеналі 150-сильний двигун, крутний момент якого 370 Нм. У змішаному циклі він витрачає 5,5 л на 100 км. Нове покоління мотора 2.0 BlueHDi 180 S & S розвиває потужність 180 к.с., а обертовий момент досягає 400 Нм. При цьому його витрата на 100 км пробігу – всього 4,8 л. Обидва двигуни працюють у парі з 8-ступінчастим класичним "автоматом" ЕАТ8.

Спочатку новинка буде пропонуватися покупцям з двома двигунами – 2-літровими турбодизелями HDi та BlueHDi peugeot.ua

У повністю цифровому кокпіті Peugeot 3008 можна виявити шкалу приладів діагоналлю 12,3 дюйма та 8- або 10-дюймовий сенсорний дисплей по центру передньої панелі (на версіях GT та GT Pack).

Залежно від версії дисплей мультимедійної системи має діагональ від 8 до 10 дюймів peugeot.ua

В залежності від побажань покупця пропонуються різноманітні матеріали для оздоблення, включаючи шкіру, наппу та алькантару. На центральній консолі є відділення для бездротової зарядки смартфона, а заднім пасажирам запропоновано два USB-роз'єму.

В залежності від побажань покупця пропонуються різноманітні матеріали для оздоблення peugeot.ua

Автомобіль буде доступний в Україні у чотирьох комплектаціях: Active, Allure, GT та GT Pack. Причому кожна комплектація стала багатшою попередньої та може бути доповнена опціями за бажанням покупця.

Вартість новинки стартує з позначки 849 300 грн за версію 2.0 HDi 150 у виконанні Active, а найбільш насичена опціями версія 2.0 BlueHDi 180 S & S в комплектації GT Pack – від 1144900 грн.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL , компанія Peugeot розповіла про 680-сильному гібридному боліді, а також повернулася на ринок пікапів з цікавою новинкою.