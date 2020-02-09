Оновлений Mitsubishi Pajero Sport приїхав в Україну

В Україні відбулася презентація оновленого кросовера Mitsubishi Pajero Sport.

Команда АвтоОБОЗ, провела один з перших тестів новинки японського бренду в українських реаліях. Автомобіль зазнав плановому рестайлінгу, який зробив вигляд новинки більш виразним. Крім того, Pajero Sport обзавівся новим дизайном інтер'єру.

Mitsubishi Pajero Sport 2021

Оновилися приладова панель, мультимедійна система Smartphone-Link Display Audio з 8-дюймовим екраном, блок управління кліматичною установкою, а також змінився дизайн селектора режимів руху.

Mitsubishi Pajero Sport 2021

Mitsubishi Pajero Sport 2021

Зовнішність Pajero Sport нагадує концепт Eidenberg, представлений рік тому на автошоу в Женеві. Від нього новинка успадкувала оформлення передньої частини з "двоповерхової" оптикою і масивної захистом в ніжгней частини бампера.

Mitsubishi Pajero Sport 2021

Ззаду з'явилися світлодіодні ліхтарі з іншої графікою, змінився бампер.

Mitsubishi Pajero Sport 2021

Mitsubishi Pajero Sport 2021

Під капотом моделі розташовується 2,4-літровий 181-сильний турбодизель, який має крутний момент 430 Нм. Всі версії оснащені фірмовим повним приводом Super Select 4WD. На вибір доступні 6-ступінчаста "механіка" або 8-ступінчастий автомат.

Mitsubishi Pajero Sport 2021

Mitsubishi Pajero Sport 2021

Новинка пропонується в двох комплектаціях – Intense і Ultimate, а вартість стартує з позначки 899000 грн.

Mitsubishi Pajero Sport 2021 mitsubishi.ua

Mitsubishi Pajero Sport 2021 mitsubishi.ua

Як писав раніше OBOZREVATEL, компанія Mitsubishi готує нове покоління Outlander.

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