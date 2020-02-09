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9 лютого • оновлено в 18:59
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Оновлений Mitsubishi Pajero Sport приїхав в Україну

1.8т
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В Україні відбулася презентація оновленого кросовера Mitsubishi Pajero Sport.

Команда АвтоОБОЗ, провела один з перших тестів новинки японського бренду в українських реаліях. Автомобіль зазнав плановому рестайлінгу, який зробив вигляд новинки більш виразним. Крім того, Pajero Sport обзавівся новим дизайном інтер'єру.

Mitsubishi Pajero Sport 2021

Mitsubishi Pajero Sport 2021

Оновилися приладова панель, мультимедійна система Smartphone-Link Display Audio з 8-дюймовим екраном, блок управління кліматичною установкою, а також змінився дизайн селектора режимів руху.

Mitsubishi Pajero Sport 2021

Mitsubishi Pajero Sport 2021

Mitsubishi Pajero Sport 2021

Mitsubishi Pajero Sport 2021

Зовнішність Pajero Sport нагадує концепт Eidenberg, представлений рік тому на автошоу в Женеві. Від нього новинка успадкувала оформлення передньої частини з "двоповерхової" оптикою і масивної захистом в ніжгней частини бампера.

Mitsubishi Pajero Sport 2021

Mitsubishi Pajero Sport 2021

Ззаду з'явилися світлодіодні ліхтарі з іншої графікою, змінився бампер.

Mitsubishi Pajero Sport 2021

Mitsubishi Pajero Sport 2021

Mitsubishi Pajero Sport 2021

Mitsubishi Pajero Sport 2021

Під капотом моделі розташовується 2,4-літровий 181-сильний турбодизель, який має крутний момент 430 Нм. Всі версії оснащені фірмовим повним приводом Super Select 4WD. На вибір доступні 6-ступінчаста "механіка" або 8-ступінчастий автомат.

Mitsubishi Pajero Sport 2021

Mitsubishi Pajero Sport 2021

Mitsubishi Pajero Sport 2021

Mitsubishi Pajero Sport 2021

Новинка пропонується в двох комплектаціях – Intense і Ultimate, а вартість стартує з позначки 899000 грн.

Mitsubishi Pajero Sport 2021

Mitsubishi Pajero Sport 2021

mitsubishi.ua

Mitsubishi Pajero Sport 2021

Mitsubishi Pajero Sport 2021

mitsubishi.ua

Як писав раніше OBOZREVATEL, компанія Mitsubishi готує нове покоління Outlander.

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Автор
Сергій Іванов
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
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