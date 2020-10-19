Оновлений Mercedes-Benz E-Class представили в Україні

В Україні презентували оновлене сімейство Mercedes-Benz E-Class.

Команда АвтоОБОЗ познайомилася з новинкою в салоні компанії "АвтоКапітал", офіційного представництва Mercedes-Benz в Україні.

Оновлену модель легко впізнати по іншому оформленню передньої частини, включаючи повністю світлодіодні фари. Тепер в кожній з фар з'явилося по одній стрілоподібної "вії" ДГЗ. Залежно від комплектації, оновлена "Е-шка" має різні облицювання радіатора.

Ззаду світлотехніка також змінилася. Замість "триповерхової" оптики з'явилися стрілоподібні ліхтарі з додатковими секціями на кришці багажника.

У салоні з'явилось цікаве за своїм дизайном кермо зі здвоєними спицями. Після поновлення повністю цифрова приладова панель стала стандартним оснащенням. У базовій комплектації автомобіль отримав два дисплеї з діагоналлю 10,25 дюйма кожен, які розташовані під загальним склом, формуючи один широкоформатний екран.

А в якості опції пропонуються дисплеї діагоналлю 12,3 дюйма. Крім того, автомобіль отримав нову фірмову інформаційно-розважальну систему MBUX з голосовим управлінням. Також у оновленого Е-Class істотно розширено список допоміжної електроніки, що забезпечує практично автономне керування машиною.

Для оновленого E-Class пропонується широка гама бензинових і дизельних моторів, а також гібридні версії. В Україні лінійка складається з бензинових моторів потужністю від 197 до 367 к.с. і дизельних, розвиваючих від 160 до 330 к.с.

У родині рестайлінгових E-Class є відразу 7 моделей (з дизельним і бензиновим двигунами, в кузовах "седан" і "універсал", з заднім і повним приводом) доступні у вигляді PHEV-гібридів. Вони демонструють чудову витрату палива від 1,4 до 1,9 л на 100 км і запас ходу на електриці до 53 км (по циклу WLTP).

Перші автомобілі вже доступні в дилерських центрах Mercedes-Benz в Україні. Вартість бензинових версії стартує з 42782 євро, а за дизельну доведеться віддати не менше 43450 євро. Гібридна модифікація з бензиновим мотором Mercedes-Benz E 300 e обійдеться мінімум в 50211 євро.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, компанія Mercedes-Benz показала цікавий електричний всюдихід для екстремалів.