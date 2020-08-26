Оновлений кросовер Hyundai Kona готується до дебюту
Hyundai розкриває інформацію про оновлений кросовер Kona, який вперше отримає версію N Line. Про це повідомляє прес-служба компанії.
Компанія Hyundai поділилася секретами про свій новий кросовер Kona, який був розроблений відповідно до глобальної дизайнерською концепції "Чуттєва спортивність".
Нова Kona отримає "акулячий ніс", що придасть моделі виразності. Модернізовані денні ходові вогні підкреслять високу технологічність і витончену стилістику автомобіля, а передня накладка і бампер додадуть зовнішньому вигляду солідності.
Ще однією приємною новиною стало те, що у оновленої Kona з'явиться спортивна версія N Line. Вона отримала власний аеродинамічний обвіс з низько розташованими повітрозабірниками і агресивним переднім бампером, доповненим кутовими "плавниками" і витонченими виштамповками. N Line дозволить залучити до моделі Kona ширшу аудиторію споживачів.
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Більше деталей про дизайн оновленого кросовера Kona буде розкрито в найближчі тижні. Нагадаємо, що на українському ринку модель представлена в 2019 році і пропонується в електричній, а також бензинової версії.
Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, електричний кросовер Hyundai проїхав без підзарядки більше 1000 км.