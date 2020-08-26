Оновлений кросовер Hyundai Kona готується до дебюту

Hyundai розкриває інформацію про оновлений кросовер Kona, який вперше отримає версію N Line. Про це повідомляє прес-служба компанії.

Компанія Hyundai поділилася секретами про свій новий кросовер Kona, який був розроблений відповідно до глобальної дизайнерською концепції "Чуттєва спортивність".

Оновлений кросовер Hyundai Kona отримає більш виразну зовнішність. Фото: hyundai.com

Нова Kona отримає "акулячий ніс", що придасть моделі виразності. Модернізовані денні ходові вогні підкреслять високу технологічність і витончену стилістику автомобіля, а передня накладка і бампер додадуть зовнішньому вигляду солідності.

Ще однією приємною новиною стало те, що у оновленої Kona з'явиться спортивна версія N Line. Вона отримала власний аеродинамічний обвіс з низько розташованими повітрозабірниками і агресивним переднім бампером, доповненим кутовими "плавниками" і витонченими виштамповками. N Line дозволить залучити до моделі Kona ширшу аудиторію споживачів.

Оновлений кросовер Hyundai Kona отримає спортивну версію N Line. Фото: hyundai.com

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Більше деталей про дизайн оновленого кросовера Kona буде розкрито в найближчі тижні. Нагадаємо, що на українському ринку модель представлена в 2019 році і пропонується в електричній, а також бензинової версії.

Hyundai Kona пропонується на українському ринку з 2019 року. фото: hyundai.com

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, електричний кросовер Hyundai проїхав без підзарядки більше 1000 км.

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