Оновлений E-Class презентували відразу в декількох варіантах

Оновлений Mercedes-Benz E-Class дебютував відразу в декількох варіантах, включаючи седан, універсал, версії від AMG і "позашляховому" виконанні All-Terrain.

Про це цьому повідомляє прес-служба виробника. Нагадаємо, що нинішнє покоління одного з бестселерів бренду, дебютувало в 2016 році. Але в Штутгарті не звикли спочивати на лаврах, тому до Женевського автошоу підготували першу частину оновленого сімейства. Зміни торкнулися машин з кузовами седан і універсал, а ось купе і кабріолет покажуть пізніше.

Базова версія Mercedes-Benz E-Class media.daimler.com

Mercedes-Benz E-Class у виконанні AMG-Line відрізняється іншим облицюванням радіатора і бамперами зі збільшеними повітрозабірниками media.daimler.com

Mercedes-Benz E-Class All-Terrain media.daimler.com

Mercedes-AMG E 53 4MATIC + оснащений 3-літровим рядним 6-циліндровим мотором потужністю 435 к.с. media.daimler.com

Оновлену модель легко впізнати по іншому оформлення передньої частини, включаючи повністю світлодіодні фари, які позбавили візуального розділення на дві частини. Тепер в кожній з фар з'явилося по одній среловідной "вії" ДХО. Таким чином новинка вже нічим не нагадує легендарне сімейство W123.

Mercedes-Benz E-Class AMG-Line media.daimler.com

Ззаду світлотехніка також змінилася. Замість "триповерхової" оптики тепер нудні стрілоподібні ліхтарі "як у всіх", з додатковими секціями на кришці багажника. На універсалі світлодіодні ліхтарі отримали подвійний "пунктирний" малюнок.

Mercedes-Benz E-Class 2021 media.daimler.com

Для новинки пропонується широкий спектр бензинових моторів потужністю від 156 до 435 к.с., a гамма дизельних двигунів представлена в діапазоні від 160 до 330 к.с. Зокрема, лінійка силових агрегатів поповнилася двома новими турбомоторами – 2-літрової "четвіркою" (272 к.с.) і 3-літровим рядним 6-циліндровим (367 к.с.) мотором. Обидва представляють собою mild hybrid c 48-вольта стартер-генератором, який, додає при необхідності 20 к.с. і 180 Нм.

Для оновленого E-Class пропонується широка лінійка бензинових і дизельних моторів, в тому числі в версії mild hybrid media.daimler.com

У салоні з'явився дуже незвичайне за своїм дизайном кермо зі здвоєними спицями. Після поновлення повністю цифрова приладова панель стала стандартним оснащенням. У початковій комплектації два дисплея, об'єднані під одним склом, мають діагональ 10,25 дюйма кожен, а в якості опції можна замовити більші 12,3-дюймові екрани.

Mercedes-Benz E-Class тепер буде виключно з цифровою панеллю приладів з двома екранами media.daimler.com

Крім того, автомобіль отримав нову фірмову інформаційно-розважальну систему MBUX з голосовим керуванням. Навігатор має функцію доповненої реальності, що допомагає швидше знайти потрібний об'єкт. Але, головне, у Е-Class істотно розширено список впомогательной електроніки, що забезпечує практично автономне керування машиною.

Mercedes-Benz E-Class 2021 media.daimler.com

Перші екземпляри з'являться в Україні в кінці серпня, а ціни стануть відомі ближче до початку продажів.

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