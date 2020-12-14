Оновлений BMW X4 M готується до дебюту

Сергій Іванов Новини 10:15, 14.12.2020

Оновлена версія спортивного кросовера BMW X4 M очікується у 2021.

Про це повідомляє портал Carscoops. Рестайлинговая версія вже кілька місяців проходить дорожні тести, та з кожним разом все менше залишається на ній камуфляжу. Новинка знову була помічена на дорогах на околицях Мюнхена.

BMW X4 M помічений на дорогах на околицях Мюнхена
carscoops.com

Але навіть наявність камуфляжу не сховає, що автомобіль буде відрізнятися від нинішньої моделі великої облицюванням радіатора в стилі нових M3/M4, бамперами, дифузором ззаду та видозміненими заднім ліхтарями.

BMW X4 M буде відрізнятися великою облицюванням радіатора, бамперами і радом інших деталей
carscoops.com

У салоні очікується нова приладова панель з інформаційно-розважальною системою зі збільшеним дисплеєм та розширеним функціоналом. Серед інших змін – новий дизайн центральної консолі з контролером iDrive, який вже знайшов застосування на моделях M3 та M4 Coupe.

BMW X4 M
carscoops.com

Під капотом моделі буде розташовуватися 3-літровий рядний мотор з двома турбінами, потужністю 480 к.с і обертовим моментом 598 Нм. Він зможе розганяти кросовер до першої "сотні" за 4,1 секунду, а максимальна швидкість сягатиме 280 км/год.

BMW X4 M
carscoops.com

Версія Competition отримає форсовану до 510 к.с. версію цього мотора. Не виключено, що крутний момент буде досягати 650 Нм, як на нових M3 та M4.

BMW X4 M отримає потужний 480-сильний мотор, а у версії Competition він буде розвивати 510 сил
carscoops.com

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, компанія BMW пообіцяла швидкий дебют нового 4 Series Gran Coupe, а тим часом стали відомі характеристики нового електромобіля BMW i7.

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