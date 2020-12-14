Оновлений BMW X4 M готується до дебюту

Оновлена версія спортивного кросовера BMW X4 M очікується у 2021.

Про це повідомляє портал Carscoops. Рестайлинговая версія вже кілька місяців проходить дорожні тести, та з кожним разом все менше залишається на ній камуфляжу. Новинка знову була помічена на дорогах на околицях Мюнхена.

Але навіть наявність камуфляжу не сховає, що автомобіль буде відрізнятися від нинішньої моделі великої облицюванням радіатора в стилі нових M3/M4, бамперами, дифузором ззаду та видозміненими заднім ліхтарями.

У салоні очікується нова приладова панель з інформаційно-розважальною системою зі збільшеним дисплеєм та розширеним функціоналом. Серед інших змін – новий дизайн центральної консолі з контролером iDrive, який вже знайшов застосування на моделях M3 та M4 Coupe.

Під капотом моделі буде розташовуватися 3-літровий рядний мотор з двома турбінами, потужністю 480 к.с і обертовим моментом 598 Нм. Він зможе розганяти кросовер до першої "сотні" за 4,1 секунду, а максимальна швидкість сягатиме 280 км/год.

Версія Competition отримає форсовану до 510 к.с. версію цього мотора. Не виключено, що крутний момент буде досягати 650 Нм, як на нових M3 та M4.

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