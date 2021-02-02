Оновлені Tesla Model S і X зможуть самостійно вмикати задню передачу

Tesla навчила свої оновлені Model S та X самостійно вмикати задню передачу. Автомобілі тепер можуть вгадувати потрібний напрямок руху і автоматично перемикатися між режимами.

Для самостійного управління передачами авто використовує дані навігатора та камери кругового огляду, які бачать перешкоди. Про це з посиланням на гендиректора компанії Ілона Маска повідомляє сайт MotorTrend.com.

Можливість ручного перемикання передач все одно лишиться. Якщо буде слабий сигнал GPS або погане освітлення, водій зможе самостійно перемкнути передачу. Це можна буде зробити на сенсорному екрані.

Водночас невідомо, чи дозволять Tesla випускати автомобілі без селектора передач на дороги.

Model S та X будуть використовувати навігатор та камери, щоб переключати передачі Tesla

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, нещодавно Tesla презентувала оновлену Model S. В її салоні сталася справжня революція – там стоїть штурвал замість звичної "бублика" та горизонтальний 17-дюймовий центральний дисплей з роздільною здатністю 2200х1300.

Вся оперативна інформація для водія виводиться на 12,3-дюймовий цифровий щиток приладів. У ніші під центральною консоллю з'явилися дві бездротові зарядки для смартфонів та роз'єми USB-C.