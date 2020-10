Оновлену версію гри Need for Speed: Hot Pursuit офіційно представлять для ПК, PlayStation 4 і Xbox One 6 листопада, а 13-го листопада фани зможуть скористатися і в Nintendo Switch.

Про це повідомляє сайт виробника. Need for Speed: Hot Pursuit – одна з найбільш популярних автомобільних ігор, дебют якої відбувся ще в 1998 році. З тих пір виросло не одне покоління фанів NFS.

Оновлена Need For Speed: Hot Pursuit дебютує 6 листопада. Фото: ea.com

Нинішній реліз є апгрейдом версії Need for Speed: Hot Pursuit, яка була вперше представлена 10 років тому. Оновлена гра буде включати ті ж машини і ту ж тему "поліцейські проти гонщиків". Ключові поновлення орієнтовані на використання переваг сучасного "хард-року".

Оновлена гра буде включати ті ж машини і ту ж тему "поліцейські проти гонщиків". Фото: ea.com

Need for Speed: Hot Pursuit також включає підтримку кроссплатформенного багато режиму, так що геймери зможуть грати зі своїми друзями незалежно від того, що вони використовують – ПК або приставку.

Геймери зможуть грати зі своїми друзями незалежно від того, що вони використовують – ПК або приставку. Фото: ea.com

Гравці, які використовують PlayStation 4, Xbox One або Nintendo Switch, зможуть запускати гру в дозволі 1080 пікселів з кадровою частотою 30 кадрів в секунду. На PlayStation 4 Pro і Xbox One X можна буде вибирати між 1080p/60fps або 4K/30fps. Користувачі ПК зможуть грати в максимальному режимі 4K/60 fps.

У новинки з'являться всі оновлення DLC, які були в оригінальній грі, а також оновлений фоторежим і ряд нових можливостей. Він також включає соціальну мережу Autolog для шанувальників NFS. Гра буде запропонована для PS4, Xbox One і Nintendo Switch за $39,99, а тим, хто віддає перевагу ПК – за $29,99.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, в М'янмі створили "Гелендваген" за мотивами гри GTA V.