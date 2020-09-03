"OldCar-2020": у Києві відбудеться найбільший з'їзд ретро-автомобілів
Вже зовсім скоро яскраві раритетні автівки й мотоцикли з’їдуться туди, де їх давно очікували, – у Державний музей авіації імені О.К. Антонова по вул. Медова, 1. Саме там 12-13 вересня відбуватиметься “Ретрозліт OldCar”.
Захід відрізнятиметься від щорічного фестивалю іншим форматом, більшою кількістю руху й організаційними підходами, які відповідають всім вимогам Міністерства охорони здоров’я України. Родзинкою заходу стане пробіг старовинних автівок 12 вересня від Пам’ятника засновникам Києва до Музею авіації.
Традиційно незмінними лишатимуться неповторна атмосфера серед літаків і хромованих старовинних автомобілів, різноманіття моделей різних років випуску й видовищні заходи. Можна буде побачити найбільш рідкісні машини в Україні та свіжі роботи майстерень із відновлення ексклюзивної техніки. Очікуємо раритетні британські та італійські автомобілі.
А також - вишуканий радянський фаетон, який існує єдиним у світі. У рамках заходу відзначать цьогорічних ювілярів - ЗАЗ-965 і ВАЗ-2101. Для любителів швидкісних моделей ми готуємо “гарячу експозицію” суперкарів і найбажаніших автомобілів покоління 90-х.
На “Ретрозльоті” буде все для насиченого й неповторного сімейного відпочинку — унікальні локації для фотозйомки й море вражень для дітей. Аби потрапити на захід, варто придбати музейний квиток на касі при вході. Він коштує 100 грн.