Вже зовсім скоро яскраві раритетні автівки й мотоцикли з’їдуться туди, де їх давно очікували, – у Державний музей авіації імені О.К. Антонова по вул. Медова, 1. Саме там 12-13 вересня відбуватиметься “Ретрозліт OldCar”.

Захід відрізнятиметься від щорічного фестивалю іншим форматом, більшою кількістю руху й організаційними підходами, які відповідають всім вимогам Міністерства охорони здоров’я України. Родзинкою заходу стане пробіг старовинних автівок 12 вересня від Пам’ятника засновникам Києва до Музею авіації.

"OldCar-2020": у Києві відбудеться найбільший з'їзд ретро-автомобілів Фото: oldcarland.com.ua

Традиційно незмінними лишатимуться неповторна атмосфера серед літаків і хромованих старовинних автомобілів, різноманіття моделей різних років випуску й видовищні заходи. Можна буде побачити найбільш рідкісні машини в Україні та свіжі роботи майстерень із відновлення ексклюзивної техніки. Очікуємо раритетні британські та італійські автомобілі.

"OldCar-2020": у Києві відбудеться найбільший з'їзд ретро-автомобілів Фото: oldcarland.com.ua

А також - вишуканий радянський фаетон, який існує єдиним у світі. У рамках заходу відзначать цьогорічних ювілярів - ЗАЗ-965 і ВАЗ-2101. Для любителів швидкісних моделей ми готуємо “гарячу експозицію” суперкарів і найбажаніших автомобілів покоління 90-х.

"OldCar-2020": у Києві відбудеться найбільший з'їзд ретро-автомобілів Фото: oldcarland.com.ua

На “Ретрозльоті” буде все для насиченого й неповторного сімейного відпочинку — унікальні локації для фотозйомки й море вражень для дітей. Аби потрапити на захід, варто придбати музейний квиток на касі при вході. Він коштує 100 грн.

"OldCar-2020": у Києві відбудеться найбільший з'їзд ретро-автомобілів Фото: oldcarland.com.ua

"OldCar-2020": у Києві відбудеться найбільший з'їзд ретро-автомобілів Фото: oldcarland.com.ua

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