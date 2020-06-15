"Ока" проти шлагбаума: автомобіль розбився двічі. Відео

Кумедна ДТП потрапила на камеру відеоспостереження. Компактний автомобіль "Ока" двічі врізався в той самий шлагбаум. Важко сказати, чому водій не помітив перешкоди.

На машині російські реєстраційні номери, але в якому регіоні трапилася незвичайна ДТП, точно невідомо. У ролику добре видно, що водій зупинився перед шлагбаумом, щоб дочекатися його відкриття. Але після цього автомобіліст почав рух занадто рано, коли шлях ще не був повністю вільний.

"Ока" врізалася в шлагбаум двічі

Результат – розбите вітрове скло. Цікаво, що водій від'їхав назад і вирішив спробувати ще раз. Але пригода повністю повторилася – знову не повністю відкритий шлагбаум і удар у скло в тому ж місці.

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL показував кумедну ДТП за участю двох однакових Lamborghini. Навіть колір у машин однаковий!