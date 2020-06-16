Офіційно: запас ходу Tesla Model S склав майже 650 км

Агентство з охорони довкілля США оновило дані щодо запасу ходу топової Tesla Model S, після того, як автомобіль зазнав низку доробок (вони були проведені на початку року). За підсумками "вимірів" ліфтбек фірми Ілона Маска став першим в історії електрокаром, який може похвалитися пробігом 400+ км за циклом EPA.

За новими даними тепер "далекобійна" Tesla Model S Long Range Plus проїжджає 402 милі, тобто 647 км. Для порівняння, до модернізації запас ходу становив 391 милю, що еквівалентно 629 км (отже, збільшення склало 18 км).

Tesla Model S Long Range Plus cars.com

Щоб домогтися нової цифри, в Тесла провели низку робіт у технічній частині "ески". Була зменшена маса автомобіля (для цього використали нові сидіння і більш легкі матеріали в конструкції батареї та приводів коліс), встановлені нові аеродинамічні колеса та шини (зокрема, було знижено опір коченню), оптимізовані налаштування переднього електромотора, а також вдосконалена система рекуперативного гальмування (стала виробляти більше енергії).

Відзначимо, що на сьогодні в світі переважно використовують три методики вимірювання запасу ходу: американську EPA, всесвітню, але за фактом нову європейську WLTP, а також стару європейську NEDC, яку успадкував Китай. При цьому саме методика EPA є найбільш суворою, тобто – більш реалістичною.

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