Офіційно: BMW 5-Series стане електромобілем

Компанія BMW офіційно оголосила, що готує нове покоління 5-Series, в рамках якого популярна модель отримає чисто електричну версію. Попередня дата поява новинки на ринку – 2023 рік.

Швидше за все, майбутній електромобіль отримає ім'я i5. Також у новій "п'ятірки" будуть бензинові і дизельні версії, від яких "електричка" зовні буде відрізнятися зміненою передньою частиною (на заголовному фото – рендер з можливим видом майбутнього електромобіля, підготовлений виданням Auto Express).

На даний момент подробиць про електричну BMW 5-Series немає але очікується, що вона успадкує начинку нещодавно представленого iX3 – зокрема, літій-іонний акумулятор на 80 кВтг, якого вистачає на 460 км пробігу за циклом WLTP. Хоча не виключено, що в результаті машина отримає більш досконалі агрегати.

У BMW також заявили, що до 2030 року планують скоротити викиди CO2 по модельному ряду як мінімум на третину. Для цього, зокрема, вже до 2023 року компанія має намір вивести на ринок 25 електричних моделей – як чистих електромобілів, так і плагін-гібридів.

Раніше OBOZREVATEL писав про те, що абсолютно новий електричний кросовер BMW засвітився на тестах.