Одну з кращих BMW в історії продадуть за будь-яку суму

Стару BMW M3 Evo II 1988 року виставили на аукціон, торги почнуться через кілька днів. При цьому на вартість лоту не встановили жодного резерву. Отже, продати авто готові за будь-яку суму.

Це цікава обставина, адже у ентузіастів і шанувальників баварського бренду з'явилася можливість придбати один з кращих автомобілів в історії компанії. У підсумку вживану БМВ М3 можуть продати за дійсно невелику суму грошей.

Через те, що резерв ціни не призначено, все буде залежати від того, скільки запропонує переможець аукціону. Умовно кажучи, якщо припустити, що максимальна ставка складе $1000, і ніхто її не перекриє, покупець забере унікальну машину саме за цю суму.

BMW M3 Evolution II, якій виповнилося 32 роки, готові продати за будь-яку суму. Фото: themarket.co.uk

BMW M3 Evolution II, якій виповнилося 32 роки, готові продати за будь-яку суму. Фото: themarket.co.uk

Проте, автомобіль все ж піде з аукціону набагато дорожче. Evolution II – досить рідкісна покращена модифікація BMW E30 в спортивному виконанні M3. Під капотом встановлено 217-сильний двигун, але пробіг становить 202 165 км.

BMW M3 Evolution II, якій виповнилося 32 роки, готові продати за будь-яку суму. Фото: themarket.co.uk

Автомобіль подолав дійсно велику відстань за своє 32-річне життя та навіть встиг пережити капітальний ремонт двигуна. Більш того, в деяких місцях на кузові є іржа, з якої необхідно щось зробити.

BMW M3 Evolution II, якій виповнилося 32 роки, готові продати за будь-яку суму. Фото: themarket.co.uk

BMW M3 Evolution II, якій виповнилося 32 роки, готові продати за будь-яку суму. Фото: themarket.co.uk

Мабуть, тому продавець не зафіксував мінімальну ціну лоту. Але при належному підході та професійному ремонті цю BMW M3 E30 Evo II можна перетворити на машину колекційної якості. До того ж власник надає величезний пакет документів з прозорою історією обслуговування. Зверніть увагу, що салон старої БМВ відмінно зберігся – у нового власника буде менше турбот по відновленню.

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