Одне з найпопулярніших авто в Україні зняли з виробництва

Віталій Сазонов Новини 13:30, 7.08.2020

Компанія Ford припинила виробництво седана Fusion/Mondeo. Вже як кілька років цей автомобіль користується величезним попитом на вітчизняному вторинному ринку – офіційно в Україні він не продається, а ось з Америки активно завозиться.

Останній екземпляр Фюьжіна був випущений мексиканським заводом марки 31 липня.

Ford Fusion.
Фото: Ford

Про те, що Ford збирається зняти з конвеєра Fusion/Mondeo стало відомо ще два роки тому. Американський виробник заявляє, що стратегія відмови від седанів обумовлена ​​зниженням попиту з боку клієнтів на них – зараз споживачі стали більше дивитися в бік кросоверів/позашляховиків і електромобілів. Саме тому замість готує до виходу на ринок електричний кросовер Mustang Mach-E та нещодавно представлений позашляховик Bronco. Крім цих моделей, Ford також розраховує підкорити публіку новими поколіннями перевірених позашляховиків Escape (відомі в Європі як Ford Kuga) і Explorer.

До седана Fusion Ford вже припинив в США випуск моделей Fiesta, Focus і Taurus, і єдиний седан, який залишився в строю – це розкішний Lincoln Continental (Лінкольн є преміальним брендом Форда). Однак Continental також піде в історію в кінці цього року, оскільки компанія і його вирішила відправити на пенсію через низький споживчий інтерес.

Раніше OBOZREVATEL писав про те, що весь перший тираж нового Ford Bronco розкупили як гарячі пиріжки.

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