Одне з найпопулярніших авто в Україні готуються зняти з виробництва

Компанія Volkswagen зніме з виробництва американський Passat в 2023 році. Незважаючи на те, що йдеться про Штати, цей автомобіль добре відомий в Україні: уже як кілька років він користується великим попитом на вітчизняній "вторинці" і є одним з найпопулярніших "битків" зі США.

Volkswagen заявив, що наступника у американського "Пасату" не буде, замість цього виробник зосередиться на електромобілях. Зокрема, завод VW в місті Чаттануга буде перепрофільований під виробництво електричного кросовера ID.4. Тут новий електрокар почнуться випускати вже у 2022 році, а останній Passat виїде з конвеєра цього підприємства роком пізніше, пише The Car Guide.

Американський VW Passat актуального покоління The Car Guide

Причина прийняття рішення щодо відправлення "Пасату" на пенсію – падіння попиту на седани і зростання популярності кросоверів, до яких останнім часом приєдналися ще й електрокари.

Американський VW Passat актуального покоління The Car Guide

Раніше OBOZREVATEL писав, що подібна доля вже спіткала інший відомий українцям автомобіль. Йдеться про седан Ford Mondeo, який у себе на батьківщині продавався під ім'ям Fusion.