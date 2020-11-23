Одна з головних переваг електромобілів виявилася їх небезпечним недоліком

Миттєве прискорення електромобілів є не тільки їхньою перевагою перед паливними автомобілями, а й одночасно небезпечним недоліком. У деяких випадках сильна динаміка може призвести до спонтанних ДТП, що недавно і сталося з одним із Porsche Taycan.

Відео відповідної аварії опублікував YouTube-канал ProAutoBiH. Як видно в ролику, під час паркування водій Porsche Taycan надмірно натиснув педаль газу, незважаючи на те, що перебував на крутому підйомі. Після цього машину різко розвернуло на 180 градусів, до цього моменту пілот вже не контролював електрокар. Кульмінацією ж став момент падіння "Тайкану" з пагорба на інший, припаркований біля прилеглої дороги легковик (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця новини).

Вочевидь, причиною ДТП стало те, що власник Porsche Taycan забув про те, що в його новому авто (даний електрокар порівняно недавно вийшов на ринок) великий крутний момент, який, до того ж, доступний відразу на старті. Наприклад, у випадку з версією 4S він становить 640 Нм, а у Turbo – усі 1050 Нм.

Раніше OBOZREVATEL писав про те, що 17-річний хлопець розбив автомобіль за 2,8 млн євро. Унікальна машина належала його батькові.