Один з перший Porsche 911 S Targa повернули до життя

Один з перших екземплярів Porsche 911 Targa пройшов повний курс реставрації у фірмовому центрі Porsche Classic.

Про це повідомляє пресслужба виробника. На відновлення автомобіля, що майже 40 років простояв без руху, пішло 3 довгих роки.

Нинішній власник раритету, давній колекціонер та ентузіаст Porsche, знайшов це автомобіль у США. Targa стояла в гаражі без дверей, накрита пластиковою плівкою. Рідкісний спорткар був у жалюгідному стані.

Судячи з документів цей екземпляр 911 S Targa був доставлений дилера Porsche Hülpert в Дортмунд 24 січня 1967 рік. Після того, як він два роки служив демонстраційним автомобілем, його придбав покупець із США. З невідомої причини перший власник користувався автомобілем тільки 8 років, а з 1977 до кінця 2016-го Porsche простояв у гаражі у Лонг-Біч, штат Нью-Йорк.

Модель ранньої серії відрізняється від своїх побратимів пластиковим вікном замість звично для більш пізніх машин скляного. У період з кінця 1966 по 1968 рік Porsche зробила все 925 одиниць з двигуном S, короткою колісною базою та пластиковим вікном. Даний екземпляр добре укомплектований: він має додатковий обігрівач Webasto, тоноване вітрове скло, радіо Blaupunkt Köln, шкіряну обробку сидінь, галогенові протитуманні фари та термометр.

Філософія Porsche Classic полягає у відновленні автомобілів так, щоб вони були максимально наближені до оригіналу. Пошук справжніх дрібних деталей, таких як кабельні затискачі, гумові втулки і заглушки для 2,0-літрового 160-сильного двигуна, виявився важким.

"Для нас не може бути й мови про деталі сторонніх постачальників. На щастя, при необхідності ми можемо відправитися в наш" скриня зі скарбами ", – розповідає Уве Макруцкі, керівник реставраційного підрозділу.

Porsche Classic не тільки отримує доступ до центрального складу з більш ніж 60 тисячами різних оригінальних запчастин. Штатні фахівці також мають в своєму розпорядженні набори для будь-якого кузовного ремонту та технічні креслення.

Другою проблемою стала зовнішня обробка даху Targa. "Сьогоднішній матеріал має іншу структуру та більш міцний, ніж оригінал. Але нашому замовнику це не сподобалося. З цієї причини довелося створювати її заново", – пояснює Макруцкі. Але тепер відповідне сучасне покриття даху Targa вже є в наявності для реставрації аналогічних автомобілів.

У клієнта також було особливе побажання щодо покриття, використовуваного для деталей шасі, панелей двигуна та системи охолодження. Замість особливо міцного порошкового покриття, що використовується сьогодні, він вважав за краще на догоду оригінальності традиційну для 1967 році двохкомпонентну фарбування в чорний колір.

Після близько 1000 годин роботи над кузовом 911 Targa був вручну забарвлений у той же червоний колір Polo, який мав автомобіль спочатку. Оскільки власник машини хоче не просто збирати спорткари, але і їздити на них, він вирішив нанести на кузов захисну плівку з легким матуючим ефектом. Ця технологія обходиться без клею і тому може бути видалена без залишку навіть через багато років.

Наступний проект власника Targa і пристрасного колекціонера Porsche вже стоїть у майстерні Porsche Classic і чекає своєї реставрації – це дуже ранній екземпляр моделі 928.

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