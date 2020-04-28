Один з перших ЛуАЗ з кузовом фургон повернули до життя

Реставратори відновили рідкісний варіант вітчизняного передньопривідного всюдихода ЛуАЗу в кузові фургон.

Нещодавно ми розповідали про унікальну пожежну обслугу на базі ЗАЗ-968М, створену на замовлення заможного колекціонера. Ще одна цікава робота тих же майстрів повертає нас на півстоліття назад до витоків Луцького автомобільного заводу.

ЛуАЗ-969В "Юний натураліст" kbsmirnova.ru

Всюдихід ЛуАЗ-969 став першим радянським передньопривідним автомобілем. Крім того, це був перший повноцінний позашляховик, призначений для приватного використання, переважно сільськими жителями.

ЛуАЗ-969В "Юний натураліст" kbsmirnova.ru

Дослідні зразки, ще мали позначення ЗАЗ-969, були створені в 1965 році. В процесі випробувань повнопривідні всюдиходи подолали десятки тисяч кілометрів по пісках і снігу, через Кара-Куми і гірські перевали Паміру. У 1967 році модель відправили на конвеєр Луцького машинобудівного заводу під ім'ям ЛуМЗ-969В.

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Скромні потужності нового підприємства не дозволяли швидко освоїти виробництво приводів задніх коліс, тому машина була з приводом на передні колеса.

ЛуАЗ-969В "Юний натураліст" kbsmirnova.ru

Для довідки: повнопривідні всюдиходи, ЛуАЗ-969 почали сходить з конвеєра вже в 1969 році, а сам завод в грудні 1967 року отримав статус "автомобільного".

Один з дослідних зразків ЛуАЗ-969В zr.ru

Крім версії з брезентовим верхом була підготовлена модифікація з кузовом фургон. Він був призначений для перевезення вантажів в сфері обслуговування до 400 кг по дорогах з твердим покриттям. Цей мікроавтомобіль служив для швидкої доставки товарів в магазини, продуктів в їдальні та кафе, пошти і т.п.

Дослідні зразки фургонів ЛуАЗ-969В в випробувальному пробігу carakoom.com

Перед початком виробництва дослідні зразки нового автомобіля-фургона пройшли міжвідомчі випробування в сфері обслуговування. За попередніми даними вони повністю відповідали умовам перевезення дрібних партій вантажів на невеликі відстані.

Один з дослідних зразків ЛуАЗ-969В carakoom.com

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Автомобілі оснащувався 4-циліндровим 887-кубовими мотором потужністю 30 л.с. від ЗАЗ. Він розганяв автомобіль вагою 820 кг до 75 км/год.

Фургон ЛуАЗ-969В був призначений для перевезення дрібних партій вантажів на невеликі відстані carakoom.com

До початку 1970-х років таких передньопривідних ЛуАЗів встигли зробити більше 7 тисяч штук, з яких не більше 3 тисяч були виготовлені з суцільнометалевим кузовом фургон.

ЛуАЗ-969В "Юний натураліст" kbsmirnova.ru

Один з таких рідкісних фургонів вирішили відродити в "КБ Смирнова". Проект отримав назву "ЛуАЗ-Юний натураліст", в честь однойменного популярного за радянських часів науково-популярного журналу для школярів.

ЛуАЗ-969В "Юний натураліст" kbsmirnova.ru

"Донора" вдалося знайти в Ленінградській області, в селищі Саблiно. Після реставрації в одній з пітерських майстерень за справу взялися умільці КБ. За історичними ілюстраціями дослідних зразків вони відтворили палітру кольорiв фургона і внесли кілька фінальних штрихів, які завершили образ.

ЛуАЗ-969В "Юний натураліст" kbsmirnova.ru

ЛуАЗ-969В "Юний натураліст" kbsmirnova.ru

ЛуАЗ-969В "Юний натураліст" kbsmirnova.ru

ЛуАЗ-969В "Юний натураліст" kbsmirnova.ru

Знайти сьогодні ранній передньопривідний фургон практично неможливо, так що це абсолютно унікальний екземпляр, гідний зайняти своє місце в музеї або приватної колекції.

Як писав раніше OBOZREVATEL, ЛуАЗ з італійськими "кіньми" виявили при знесенні старого будинку.