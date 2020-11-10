Один із найдешевших електричних кросоверів їде до Європи

Китайський електричний кросовер Seres 3 продаватимуть у Європі – його поява в Старому Світі очікується наступного місяця. У цього автомобіля великі шанси на комерційний успіх, чому повинна посприяти приваблива ціна – 26 500 євро.

Як повідомляє auto motor und sport, у Німеччині новинку продаватиме компанія Indimo Automotive. Seres 3 – компактний електричний кросовер виробництва DFSK (спільне підприємство Dongfeng і Sokon Motors) і орієнтований він, передусім, на жителів міста.

Електричний кросовер Seres 3 teslamagazin.sk

Seres 3 має довжину 4,39 м, а його маса – 1690 кг, що для електричного кросовера небагато. Електрокар розвиває потужність 120 кВт / 163 к.с., а акумулятора ємністю 52,5 кВтг вистачає на пробіг у 405 км (щоправда, за застарілим циклом NEDC).

Електричний кросовер Seres 3 teslamagazin.sk

Також Seres 3 непогано оснащений. Базова версія комплектується, крім іншого, інформаційно-розважальною системою з 10,25-дюймовим сенсорним екраном, цифровою панеллю приладів, навігацією, парктроніком, легкосплавними дисками коліс.

Електричний кросовер Seres 3 - перша партія готується до відправки teslamagazin.sk

Дорожчий пакет комплектації Luxury (доплата 3500 євро) також включає камеру з оглядом на 360 градусів, панорамний дах, передні сидіння із підігрівом.

Раніше OBOZREVATEL писав про те, що Ford анонсував доступний електрокар за $20 000. Його продаватимуть приблизно за 20 000 доларів.