Один і той самий автомобіль виявився для Африки менш надійним, ніж для Європи

Міжнародна організація Global NCAP провела краш-тест двох пікапів Nissan Navara – одного для європейського ринку, іншого – для африканського. Обидва автомобілі зіштовхнули лоб у лоб при рівних умовах, однак наслідки удару, на подив, виявилися для машин різними.

Відео випробування Global NCAP опублікував на своєму YouTube-каналі. До ідеї тесту такого роду фахівці організації прийшли після того, як в 2019 році окремий краш-тест Nissan Navarra в Африці показав жахливі результати – машина виявилася погано захищеною і небезпечною для життя водія і пасажирів. Тоді у випробувачів виникле питання: якщо Nissan Navara такий небезпечний сьогодні, чи була так само небезпечна аналогічна модель, яка донедавна продавалася в Європі? (Зараз в Старому Світі "Наварами" Nissan вже не торгує.) І щоб це з'ясувати, Global NCAP взяли для проведення тесту "африканський" Nissan Navara 2019 року випуску і стару "Навару" для Європи 2015 року (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця новини).

Зліва - європейський Nissan Navarra (2015 р.в.), праворуч - африканський (2019 р.в.) Скріншот відео

Підсумок випробування виявився таким: у європейського варіанту при ударі деформувався тільки капот, кузов в районі салону виявився повністю захищеним, манекени, по суті, не постраждали. А ось у африканської версії вся конструкція салону "пішла": її зім'яло настільки, що манекени повністю розчавило. Водночас подушка безпеки водія стрельнула кудись в сторону стелі – для того, хто сидить за кермом, це означає майже вірну смерть.

Основний відсік у "європейця" зберігся, а ось у "африканця" його "повело" Скріншот відео

Таким чином, краш-тест показав, що подвійні стандарти все ще застосовуються деякими виробниками щодо окремих моделей. Фахівці Global NCAP обурилися тому, що виробник дозволив собі ставитися до життів людей в Африці як до менш цінних. По суті, людина, яка купує ту ж модель в Африці, знаходиться під загрозою смерті, тоді як європеєць може відчувати себе в безпеці при купівлі аналогічної машини.

В цілому, європейська "Навара" виявилася набагато безпечнішою, ніж африканська Скріншот відео

На прохання GlobalNCAP прокоментувати тест, японський виробник лише заявив, що безпека є головним пріоритетом компанії.

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