Головна Новини
20 грудня • оновлено в 10:28
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Новини

Один електрокар за чотири хвилини: BMW потролила Tesla

912
Читати матеріал російською

Компанія BMW влаштувала "батл" з Tesla у Twitter. У відповідь на публікації Ілона Маска про кількість "броней" на пікап Cybertruck, баварці стали ділитися своїми досягненнями.

Як з'ясував OBOZREVATEL, раніше Ілон Маск опублікував у своєму Twitter цифру "200к", а через якийсь час – "250К": явний натяк на кількість попередніх замовлень, що надійшли в Tesla на нещодавно представлений пікап Cybertruck. І ось 18 грудня компанія BMW почала також постити показники у своєму акаунті: спершу з'явилося число 499 821, потім 499 822, 499 823 і т.д.

BMW змагається з Tesla в Twitter

BMW змагається з Tesla в Twitter

Скриншот з Twitter

Новини
Електромобіль Tesla виявився популярнішим майже за всі моделі BMW

Зупинилася BMW лише наступного дня (19 грудня), коли було досягнуто значення 500 000. Відразу після цього виробник поспішив заявити, що продав свій 500-тисячний автомобіль на електротязі, не без хвастощів підкресливши, що це "одна продана машина за чотири хвилини".

Плагін-гібриди BMW

Плагін-гібриди BMW

press.bmwgroup.com

500-тисячною "електричкою" BMW став плагін-гібридний седан BMW 330e. Ключі від транспортного засобу власнику були урочисто вручені у музеї BMW Welt в Мюнхені, Німеччина.

500 000-й "зелений" автомобіль BMW і його власник

500 000-й "зелений" автомобіль BMW і його власник

press.bmwgroup.com

Під час урочистостей голова BMW Олівер Ципсе зазначив, що на цьому компанія не зупиниться: протягом наступних двох років вона планує досягти 1 млн випущених авто на електриці. А допоможе і в цьому низка новітніх моделей, які надійдуть на ринок найближчими роками: у 2020-му – електричний кросовер iX3, а у 2021 – фастбек i4 і кросовер c автономним рухом iNext.

BMW i3

BMW i3

press.bmwgroup.com

Наразі BMW Group пропонує 12 електрифікованих моделей, серед яких один електрокар – i3. До 2021 року компанія планує "вдарити струмом" по чверті своїх авто, до 2025 – по третині, а до 2030 – цілій половині модельного ряду.

Як раніше розповідав OBOZREVATEL:

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі новини по темі "Новини автосвіту" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Валентин Петров
Тема
Новини автосвіту
Теги
електромобілі Tesla
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
2
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини авто

Топпублікації

Топблоги