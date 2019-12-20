Один електрокар за чотири хвилини: BMW потролила Tesla

Компанія BMW влаштувала "батл" з Tesla у Twitter. У відповідь на публікації Ілона Маска про кількість "броней" на пікап Cybertruck, баварці стали ділитися своїми досягненнями.

Як з'ясував OBOZREVATEL, раніше Ілон Маск опублікував у своєму Twitter цифру "200к", а через якийсь час – "250К": явний натяк на кількість попередніх замовлень, що надійшли в Tesla на нещодавно представлений пікап Cybertruck. І ось 18 грудня компанія BMW почала також постити показники у своєму акаунті: спершу з'явилося число 499 821, потім 499 822, 499 823 і т.д.

BMW змагається з Tesla в Twitter Скриншот з Twitter

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Зупинилася BMW лише наступного дня (19 грудня), коли було досягнуто значення 500 000. Відразу після цього виробник поспішив заявити, що продав свій 500-тисячний автомобіль на електротязі, не без хвастощів підкресливши, що це "одна продана машина за чотири хвилини".

Плагін-гібриди BMW press.bmwgroup.com

500-тисячною "електричкою" BMW став плагін-гібридний седан BMW 330e. Ключі від транспортного засобу власнику були урочисто вручені у музеї BMW Welt в Мюнхені, Німеччина.

500 000-й "зелений" автомобіль BMW і його власник press.bmwgroup.com

Під час урочистостей голова BMW Олівер Ципсе зазначив, що на цьому компанія не зупиниться: протягом наступних двох років вона планує досягти 1 млн випущених авто на електриці. А допоможе і в цьому низка новітніх моделей, які надійдуть на ринок найближчими роками: у 2020-му – електричний кросовер iX3, а у 2021 – фастбек i4 і кросовер c автономним рухом iNext.

BMW i3 press.bmwgroup.com

Наразі BMW Group пропонує 12 електрифікованих моделей, серед яких один електрокар – i3. До 2021 року компанія планує "вдарити струмом" по чверті своїх авто, до 2025 – по третині, а до 2030 – цілій половині модельного ряду.

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