Один електрокар за чотири хвилини: BMW потролила Tesla

Компанія BMW влаштувала "батл" з Tesla у Twitter. У відповідь на публікації Ілона Маска про кількість "броней" на пікап Cybertruck, баварці стали ділитися своїми досягненнями.
Як з'ясував OBOZREVATEL, раніше Ілон Маск опублікував у своєму Twitter цифру "200к", а через якийсь час – "250К": явний натяк на кількість попередніх замовлень, що надійшли в Tesla на нещодавно представлений пікап Cybertruck. І ось 18 грудня компанія BMW почала також постити показники у своєму акаунті: спершу з'явилося число 499 821, потім 499 822, 499 823 і т.д.
BMW змагається з Tesla в Twitter
Скриншот з Twitter
Зупинилася BMW лише наступного дня (19 грудня), коли було досягнуто значення 500 000. Відразу після цього виробник поспішив заявити, що продав свій 500-тисячний автомобіль на електротязі, не без хвастощів підкресливши, що це "одна продана машина за чотири хвилини".
Плагін-гібриди BMW
press.bmwgroup.com
500-тисячною "електричкою" BMW став плагін-гібридний седан BMW 330e. Ключі від транспортного засобу власнику були урочисто вручені у музеї BMW Welt в Мюнхені, Німеччина.
500 000-й "зелений" автомобіль BMW і його власник
press.bmwgroup.com
Під час урочистостей голова BMW Олівер Ципсе зазначив, що на цьому компанія не зупиниться: протягом наступних двох років вона планує досягти 1 млн випущених авто на електриці. А допоможе і в цьому низка новітніх моделей, які надійдуть на ринок найближчими роками: у 2020-му – електричний кросовер iX3, а у 2021 – фастбек i4 і кросовер c автономним рухом iNext.
BMW i3
press.bmwgroup.com
Наразі BMW Group пропонує 12 електрифікованих моделей, серед яких один електрокар – i3. До 2021 року компанія планує "вдарити струмом" по чверті своїх авто, до 2025 – по третині, а до 2030 – цілій половині модельного ряду.
Як раніше розповідав OBOZREVATEL:
BMW назвала ключові характеристики першого електричного кросовера.
На дорогах зняли копію Tesla Cybertruck
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