Обійшовся в $660 000: в Україні розмитнили ексклюзивний автомобіль

В Україні розмитнення Lamborghini Aventador SVJ обійшлося в $160 000

На прикордонному пункті пропуску у Львівській області сфотографували рідкісний Lamborghini Aventador SVJ. Всього в світі існує 800 таких авто. Суперкар обійшовся власникові у $660 000, з яких близько $500 000 – вартість машини.

За інформацією ресурсу Coolcarsofua, який посилається на власні джерела, розмитнення Ламборгіні коштувало приблизно 160 тисяч доларів.

Lamborghini Aventador SVJ за $500 000 помітили у Львівській області

Автомобіль пофарбовано в ефектний зелений колір Verde Ermes Metallic та оснащено незвичайними колісними дисками Leirion Forged Shiny Black діаметром 20 дюймів спереду і 21 ззаду. Екстер'єр рідкісного Lamborghini Aventador SVJ прикрашений елементами з нефарбованого карбону.

Потужність двигуна V12 становить 770 к.с., розгін до 100 км/год займає 2,9 с, а максимальна швидкість перевищує 350 км/год.

Всього в світі існує 800 купе Lamborghini Aventador SVJ

Раніше OBOZREVATEL показував незвичайну ДТП, в якій зіткнулися два однакових Lamborghini Aventador.