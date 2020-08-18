Об'єднання Honda і Nissan: в Японії зробили пропозицію

Компанія Nissan заново привернула до себе увагу після скандального звільнення Карлоса Гона. В уряді Японії навіть замислилися об'єднати виробника з Honda.

За даними Financial Times, японські чиновники в минулому році оголосили керівництвам двох компаній про сприяння з боку влади їх об'єднанню в новий альянс. В першу чергу це було пов'язано з невизначеним на той момент майбутнім Ніссан через скандальну відставку глави компанії.

По-друге, об'єднання могло посприяти посиленню позицій японського автопрому на світовій арені, де вже відчутну частку займає Toyota, яка є партнером Mazda, Suzuki і Subaru. На цьому тлі об'єднання Nissan з одним з найбільших виробників Японії – Honda – здавалося цікавою ідеєю.

З точки зору роботи над новими технологіями Nissan і Honda сильно відрізняються. Фото: Honda

Інформація про цю пропозицию з'явилася лише зараз. Але досі представники двох компаній її не коментували. Швидше за все, ця ідея нікому не сподобалася. Виробники продовжують розвиватися окремо, а Nissan навіть представив новий план стратегічного розвитку в складі альянсу з Renault і Mitsubishi.

Крім того, однією з головних причин відмови від ідеї об'єднання називають різний технологічний потенціал підприємств. Це проявляється навіть в сегменті "зелених" розробок: Nissan розвиває традиційні електромобілі, а Honda продовжує роботу над водневими силовими установками.

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