Нову Skoda Fabia помітили на тестах

Прототип Skoda Fabia нового покоління помітили у процесі дорожніх випробувань.

Про це повідомляє портал Carscoops. Популярна модель чеського бренду готується до свого дебюту у новій генерації.

На дорожніх тестах помітили прототип Skoda Fabia у спортивному виконанні RS carscoops.com

На дорожніх тестах помітили прототип Skoda Fabia у спортивному виконанні RS. Нагадаємо, що актуальне покоління випускається з 2014 року і потребує заміни. Тим більше, що конкуренція у цьому сегменті у Європі досить висока. Тому у компанії проводять останні випробування дослідних зразків в реальних умовах та вже майже без камуфляжу.

Автомобіль запозичить ряд стилістичних рішень від спорідненої Octavia та інших моделей бренду carscoops.com

Судячи з ілюстрацій автомобіль запозичить ряд стилістичних рішень від спорідненої Octavia та інших моделей бренду. Крім того, в образі новинки будуть використовуватися елементи дизайну концептуального хетчбека Vision RS, представленого у 2018 році.

Концептуальний хетчбек Vision RS показали у 2018 на автошоу у Парижі skoda-storyboard.com

Про це свідчить форма світлотехніки, облицювання радіатора та задньої стійки. Крім того, автомобіль отримає оригінальну задню світлотехніку.

Нова Skoda Fabia буде використовувати у своїй конструкції модульну платформу MQB A0 carscoops.com

Автомобіль отримає оригінальну задню світлотехніку carscoops.com

Нова Skoda Fabia буде використовувати у своїй конструкції модульну платформу MQB A0 концерну VAG, яка пропонує широкий асортимент бензинових та дизельних двигунів, а також різноманітні варіанти трансмісії. Крім хетчбека, компанія має намір продовжити випуск версії з кузовом універсал, який користується хорошим попитом у низці європейських країн.

У компанії обіцяють зберегти версію з кузовом універсал skoda-storyboard.com

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, в Австрії побудували електричний гоночний болід на базі Fabia R5, а на тестах помітили новий кросовер Kodiaq.