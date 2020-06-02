Нову преміум-модель DS будуть робити на заводі Opel

Сергій Іванов Новини 18:01, 2.06.2020

Як стало відомо, компанія Opel незабаром почне виробництво нової преміальної моделі марки DS на німецькому заводі в Рюссельсхаймі.

В даний час на заводі в Рюссельсхаймі здійснюється складання флагманської моделі Opel Insignia нового покоління
opel.com

Четверта модель люксового бренду DS проходить дорожні тести на дорогах Скандинавії. За інсайдерською інформацією, компактна модель відправиться у виробництво вже цього літа. Таким чином на заводі будуть випускатися паралельно відразу три моделі – DS, нове покоління моделі Opel Insignia, а в кінці майбутнього року до них додасться нове покоління Opel Astra.

2020 Opel Insignia
opel.com

Відповідно до заяв керівництва концерну PSA, інвестиції в підприємство в Рюссельсхаймі дозволить зробити заводу найбільш універсальним для виробництва продукції, в тому числі електромобілів. І все це – завдяки активному використанню мультибрендовой платформи EMP2.

ЧИТАЙТЕ: Peugeot і Citroen вирішили відбити покупців у BMW: показаний новий седан

Нова модель сімейства DS проходить дорожні тести
carscoops.com
Новинка DS буде побудована на платформі EMP2
carscoops.com

Четвертий представник родини DS також отримає платформу EMP2 для компактних і середньорозмірних авто. Вона вже активно використовується на різних моделях Peugeot, Citroën, а також люксовому кросовері DS 7 Crossback. Крім традиційних ДВС, EMP2 дозволяє використовувати також і гібридні силові агрегати.

Актуальне сімейство DS представлено кросовером DS 7 Crossback ...
ds.fr
... і компактним кросовером DS 3 Crossback
ds.fr
В цьому році в лінійці DS з'явиться флагман – DS 9
ds.fr

Як писав раніше OBOZREVATEL, в Україні стартував продаж компактного кросовера DS 3 Crossback.

Коментувати
Авто Новини

Дивіться також

Геній нашого часу: помер український композитор Мирослав Скорик

ЄС і Британія услід за Канадою виступили проти повернення Росії до G7

Арахамія показав декларацію: мільйон у валюті й копійчана зарплата

"Я з дитинства мріяла стати співачкою" - Ірина Федишин

Рекорд – 208 км/год: в Україні камери за день зафіксували понад 35 000 порушень