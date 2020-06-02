Нову преміум-модель DS будуть робити на заводі Opel
Як стало відомо, компанія Opel незабаром почне виробництво нової преміальної моделі марки DS на німецькому заводі в Рюссельсхаймі.
Четверта модель люксового бренду DS проходить дорожні тести на дорогах Скандинавії. За інсайдерською інформацією, компактна модель відправиться у виробництво вже цього літа. Таким чином на заводі будуть випускатися паралельно відразу три моделі – DS, нове покоління моделі Opel Insignia, а в кінці майбутнього року до них додасться нове покоління Opel Astra.
Відповідно до заяв керівництва концерну PSA, інвестиції в підприємство в Рюссельсхаймі дозволить зробити заводу найбільш універсальним для виробництва продукції, в тому числі електромобілів. І все це – завдяки активному використанню мультибрендовой платформи EMP2.
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Четвертий представник родини DS також отримає платформу EMP2 для компактних і середньорозмірних авто. Вона вже активно використовується на різних моделях Peugeot, Citroën, а також люксовому кросовері DS 7 Crossback. Крім традиційних ДВС, EMP2 дозволяє використовувати також і гібридні силові агрегати.
Як писав раніше OBOZREVATEL, в Україні стартував продаж компактного кросовера DS 3 Crossback.