Нову преміум-модель DS будуть робити на заводі Opel

Як стало відомо, компанія Opel незабаром почне виробництво нової преміальної моделі марки DS на німецькому заводі в Рюссельсхаймі.

В даний час на заводі в Рюссельсхаймі здійснюється складання флагманської моделі Opel Insignia нового покоління opel.com

Четверта модель люксового бренду DS проходить дорожні тести на дорогах Скандинавії. За інсайдерською інформацією, компактна модель відправиться у виробництво вже цього літа. Таким чином на заводі будуть випускатися паралельно відразу три моделі – DS, нове покоління моделі Opel Insignia, а в кінці майбутнього року до них додасться нове покоління Opel Astra.

2020 Opel Insignia opel.com

Відповідно до заяв керівництва концерну PSA, інвестиції в підприємство в Рюссельсхаймі дозволить зробити заводу найбільш універсальним для виробництва продукції, в тому числі електромобілів. І все це – завдяки активному використанню мультибрендовой платформи EMP2.

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Нова модель сімейства DS проходить дорожні тести carscoops.com

Новинка DS буде побудована на платформі EMP2 carscoops.com

Четвертий представник родини DS також отримає платформу EMP2 для компактних і середньорозмірних авто. Вона вже активно використовується на різних моделях Peugeot, Citroën, а також люксовому кросовері DS 7 Crossback. Крім традиційних ДВС, EMP2 дозволяє використовувати також і гібридні силові агрегати.

Актуальне сімейство DS представлено кросовером DS 7 Crossback ... ds.fr

... і компактним кросовером DS 3 Crossback ds.fr

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Як писав раніше OBOZREVATEL, в Україні стартував продаж компактного кросовера DS 3 Crossback.

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