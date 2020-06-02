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2 червня • оновлено в 18:43
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Нову преміум-модель DS будуть робити на заводі Opel

1.6т
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Як стало відомо, компанія Opel незабаром почне виробництво нової преміальної моделі марки DS на німецькому заводі в Рюссельсхаймі.

В даний час на заводі в Рюссельсхаймі здійснюється складання флагманської моделі Opel Insignia нового покоління

В даний час на заводі в Рюссельсхаймі здійснюється складання флагманської моделі Opel Insignia нового покоління

opel.com

Четверта модель люксового бренду DS проходить дорожні тести на дорогах Скандинавії. За інсайдерською інформацією, компактна модель відправиться у виробництво вже цього літа. Таким чином на заводі будуть випускатися паралельно відразу три моделі – DS, нове покоління моделі Opel Insignia, а в кінці майбутнього року до них додасться нове покоління Opel Astra.

2020 Opel Insignia

2020 Opel Insignia

opel.com

Відповідно до заяв керівництва концерну PSA, інвестиції в підприємство в Рюссельсхаймі дозволить зробити заводу найбільш універсальним для виробництва продукції, в тому числі електромобілів. І все це – завдяки активному використанню мультибрендовой платформи EMP2.

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Нова модель сімейства DS проходить дорожні тести

Нова модель сімейства DS проходить дорожні тести

carscoops.com

Новинка DS буде побудована на платформі EMP2

Новинка DS буде побудована на платформі EMP2

carscoops.com

Четвертий представник родини DS також отримає платформу EMP2 для компактних і середньорозмірних авто. Вона вже активно використовується на різних моделях Peugeot, Citroën, а також люксовому кросовері DS 7 Crossback. Крім традиційних ДВС, EMP2 дозволяє використовувати також і гібридні силові агрегати.

Актуальне сімейство DS представлено кросовером DS 7 Crossback ...

Актуальне сімейство DS представлено кросовером DS 7 Crossback ...

ds.fr

... і компактним кросовером DS 3 Crossback

... і компактним кросовером DS 3 Crossback

ds.fr

В цьому році в лінійці DS з'явиться флагман – DS 9

В цьому році в лінійці DS з'явиться флагман – DS 9

ds.fr

Як писав раніше OBOZREVATEL, в Україні стартував продаж компактного кросовера DS 3 Crossback.

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Автор
Сергій Іванов
Тема
Новини автосвіту
Місце
Німеччина
Теги
нові авто DS Peugeot Citroen Opel
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