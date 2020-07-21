Нову модель Skoda назвали на честь велосипедів

Студенти з академії Skoda представила свій черговий проект. Цього разу – концептуальний кабріолет (але якщо більш точно – двомісний родстер), основою для якого послужила свіжа Skoda Scala. І, треба сказати, автомобіль вийшов дуже ефектним і стильним.

Кабріолет назвали Skoda Slavia. Це ім'я має символічну назву: рівно 125 років тому засновники компанії Вацлав Лаурін і Вацлав Клемент почали ремонтувати, а потім продавати велосипеди, які як раз носили "шильдик" Slavia.

Skoda Slavia. Фото: Skoda

Натхнення на створення такого кабріолета студенти Шкода (до речі, над проектом працювали 30 осіб) черпали у гоночного спідстера Skoda 1100 OHC 1957 року.

Skoda 1100 OHC Фото: Skoda

Серед головних фішок Skoda Slavia – ексклюзивний білий окрас White Crystal, чорні елементи (передній спойлер, решітка радіатора, дзеркала, кермо, задній спойлер), спортивний вихлоп, комплект 20-дюймових литих дисків від кросовера Kodiaq RS, шини Continental SportContact 6 (235 / 30 ZR20). Також кабріолет примітний накладками на пороги Монте-Карло, червоними гальмівними супортами і LED-підсвіткою під дверима. У салоні – сидіння Recaro, віртуальна приборката інформаційно-розважальна система з сабвуфером потужністю 2250 Вт.

Skoda Slavia. Фото: Skoda

Skoda Slavia. Фото: Skoda

Skoda Slavia. Фото: Skoda

Довжина моделі Slavia становить 4362 мм, ширина – 1793 мм, висота – 1410 мм, а колісна база – 2649 мм. Дорожній просвіт дорівнює 180 мм, важить автомобіль 1210 кг.

Skoda Slavia. Фото: Skoda

Skoda Slavia. Фото: Skoda

Живиться концепт від 1,5-літрового мотора TSI на 150 сил, який працює в парі з 7-ступіневим "роботом" з двома зчепленнями.

Skoda Slavia. Фото: Skoda

Раніше OBOZREVATEL писав про те, що Skoda готує до дебюту електричний кросовер Enyaq.