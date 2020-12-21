Нову Lada Niva представили офіційно: перша інформація і фото

На заводі "Lada Захід Тольятті", дочірньої компанії "АвтоВАЗ", представили позашляховика під новим ім'ям – Lada Niva Travel.

Про це повідомляє прес-служба виробника. Першим випущеним на підприємстві автомобілем став Niva Travel у виконанні Off-road.

Lada Niva Travel info.avtovaz.ru

Зовнішність Lada Niva Travel стала більш сучасною та претензійної. Кросовер отримав нове облицювання радіатора з великими комірками, інші фари, а капот має об'ємні виштамповки. Бічні молдинги та рельєфні накладки на арках коліс в поєднанні з новим дизайном колісних дисків покликані підкреслити позашляхові характеристики моделі. Ззаду з'явилися нові повністю світлодіодні ліхтарі та більш виразний бампер.

Lada Niva Travel отримав нову облицювання радіатора з великими комірками, інші фари, а капот має об'ємні виштамповки info.avtovaz.ru

У виконанні Off-road образ Niva Travel доповнюють штатний шноркель, позашляхові шини та обвіс з нефарбованого пластика, який захистить кузов на природі.

Від попередника позашляховик успадкує добре знайомий 1,7-літровий бензиновий мотор та 5-ступіневу "механіку". Система постійного повного приводу має механічне блокування міжосьового диференціала та понижуючий ряд. В арсеналі новинки – нові зручні сидіння та мультимедіа, кондиціонер, а також поліпшена шумо- та віброізоляція.

У виконанні Off-road образ Niva Travel доповнюють шноркель, позашляхові шини та обвіс з нефарбованого пластика info.avtovaz.ru

Про ціни та комплектації Lada Niva Travel буде оголошено ближче до старту продажів, який запланований на перший квартал майбутнього року.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, британець виставив на продаж Lada Niva з мотором FIAT, а журналісти порівняли ціни на моделі Lada російської та української збірки.