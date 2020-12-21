Нову Lada Niva представили офіційно: перша інформація і фото

На заводі "Lada Захід Тольятті", дочірньої компанії "АвтоВАЗ", представили позашляховика під новим ім'ям – Lada Niva Travel.

Про це повідомляє прес-служба виробника. Першим випущеним на підприємстві автомобілем став Niva Travel у виконанні Off-road.

Зовнішність Lada Niva Travel стала більш сучасною та претензійної. Кросовер отримав нове облицювання радіатора з великими комірками, інші фари, а капот має об'ємні виштамповки. Бічні молдинги та рельєфні накладки на арках коліс в поєднанні з новим дизайном колісних дисків покликані підкреслити позашляхові характеристики моделі. Ззаду з'явилися нові повністю світлодіодні ліхтарі та більш виразний бампер.

У виконанні Off-road образ Niva Travel доповнюють штатний шноркель, позашляхові шини та обвіс з нефарбованого пластика, який захистить кузов на природі.

Від попередника позашляховик успадкує добре знайомий 1,7-літровий бензиновий мотор та 5-ступіневу "механіку". Система постійного повного приводу має механічне блокування міжосьового диференціала та понижуючий ряд. В арсеналі новинки – нові зручні сидіння та мультимедіа, кондиціонер, а також поліпшена шумо- та віброізоляція.

Про ціни та комплектації Lada Niva Travel буде оголошено ближче до старту продажів, який запланований на перший квартал майбутнього року.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, британець виставив на продаж Lada Niva з мотором FIAT, а журналісти порівняли ціни на моделі Lada російської та української збірки.