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15 січня • оновлено в 18:29
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Нову Лада Нива оцінили як найдешевший Renault

2.4т
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Дивний за сучасними мірками позашляховик Лада Нива оновили і вже оголосили ціну. Незабаром "новинка" відправиться на російський ринок – найбільший і чи не єдиний майданчик збуту для АвтоВАЗу.

Як стало відомо OBOZREVATEL, в РФ за Лада Нива 2020 попросять мінімум 553 900 рублів, що еквівалентно 8 100 євро. Для порівняння, найдешевший Renault Sandero там же коштує 8 400 євро. Дивно, що ВАЗ намагається зрівнятися у вартості з європейським авто.

Для Лада Нива 2020 придумали нову сміливу ціну

Для Лада Нива 2020 придумали нову сміливу ціну

lada.ru

При цьому, актуальне, друге покоління Рено Сандеро існує з 2012 року. Lada 4x4 (так зараз називається модель) з'явилася в 1977-му. Як видно, за 43 роки існування автомобіль майже не змінився. Власне, і свіже оновлення викликає питання.

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Лада Нива з протитуманними фарами (як на фото) коштує 9 200 євро – на 1 100 дорожче за стандартну версію!

Лада Нива з протитуманними фарами (як на фото) коштує 9 200 євро – на 1 100 дорожче за стандартну версію!

lada.ru

Головне нововведення – передня панель в салоні, яка чомусь виглядає майже так само, як і стара. У пакет безпеки увійшли тільки ABS і єдиний аірбег – для водія. При цьому подушка безпеки бічна, а не фронтальна. Новим покупцям, якщо такі знайдуться, доведеться з цим миритися.

Інтер'єр став центром оновлення Лада Нива, але передню панель важко назвати сучасною

Інтер'єр став центром оновлення Лада Нива, але передню панель важко назвати сучасною

lada.ru

Звісно, порівнювати Лада Нива і Renault Sandero некоректно, адже ці моделі відносяться до різних сегментів, а їх цільові аудиторії майже ніколи не перетинаються. Але міський хетчбек іменитого бренду за ці ж гроші пропонує приємний дизайн, сучасні технології і безпеку.

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Renault Sandero – продуманий сучасний автомобіль за ті ж гроші

Renault Sandero – продуманий сучасний автомобіль за ті ж гроші

group.renault.com

Як раніше розповідав OBOZREVATEL, в Росії знайшли пікап Tesla Cybertruck, побудований на базі Лади.

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Автор
Стас Сіділєв
Тема
Новини автосвіту
Теги
новини ВАЗ Лада позашляховик нові авто авто
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hunt andres
hunt andres
Расскажите нам, чубатыри, о последних муделях ЗАЗа)
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Александрович Валера
Александрович Валера
Так на Вазе французы и командуют
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Бурмистров Вадим
Бурмистров Вадим
Эта машина для охоты и рыбалки. На мой вкус лучше уазика. Ремонт делать не дорого. И не убиваема.
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hunt andres
hunt andres
Себостьян Прейро, полное гуано - ты. А Нива всегда имела спрос. В т ч. и за пределами России.
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Себостьян Прейро
Себостьян Прейро
Бурмистров Вадим, забыл добавить. И полное г*вно пхахахах
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