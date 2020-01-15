Нову Лада Нива оцінили як найдешевший Renault

Дивний за сучасними мірками позашляховик Лада Нива оновили і вже оголосили ціну. Незабаром "новинка" відправиться на російський ринок – найбільший і чи не єдиний майданчик збуту для АвтоВАЗу.

Як стало відомо OBOZREVATEL, в РФ за Лада Нива 2020 попросять мінімум 553 900 рублів, що еквівалентно 8 100 євро. Для порівняння, найдешевший Renault Sandero там же коштує 8 400 євро. Дивно, що ВАЗ намагається зрівнятися у вартості з європейським авто.

Для Лада Нива 2020 придумали нову сміливу ціну lada.ru

При цьому, актуальне, друге покоління Рено Сандеро існує з 2012 року. Lada 4x4 (так зараз називається модель) з'явилася в 1977-му. Як видно, за 43 роки існування автомобіль майже не змінився. Власне, і свіже оновлення викликає питання.

Лада Нива з протитуманними фарами (як на фото) коштує 9 200 євро – на 1 100 дорожче за стандартну версію! lada.ru

Головне нововведення – передня панель в салоні, яка чомусь виглядає майже так само, як і стара. У пакет безпеки увійшли тільки ABS і єдиний аірбег – для водія. При цьому подушка безпеки бічна, а не фронтальна. Новим покупцям, якщо такі знайдуться, доведеться з цим миритися.

Інтер'єр став центром оновлення Лада Нива, але передню панель важко назвати сучасною lada.ru

Звісно, порівнювати Лада Нива і Renault Sandero некоректно, адже ці моделі відносяться до різних сегментів, а їх цільові аудиторії майже ніколи не перетинаються. Але міський хетчбек іменитого бренду за ці ж гроші пропонує приємний дизайн, сучасні технології і безпеку.

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Renault Sandero – продуманий сучасний автомобіль за ті ж гроші group.renault.com

Як раніше розповідав OBOZREVATEL, в Росії знайшли пікап Tesla Cybertruck, побудований на базі Лади.

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