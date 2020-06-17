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Нову Audi з 80-х хочуть продати майже за мільйон доларів

Віталій Сазонов
Віталій Сазонов
Новини
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Нову Audi з 80-х хочуть продати майже за мільйон доларів

На британському сайті Motorsport & Classics виставили на продаж рідкісний автомобіль – культову Audi Sport quattro. Це один з усього лише 214 екземплярів моделі, які були випущені штутгартской маркою.

Біле купе проїхало за своє життя всього 7000 км і знаходиться у відмінному стані (по-суті, це нова машина). Саме цим фактом пояснюється його ціна: за автомобіль хочуть виручити не менше 700 000 фунтів стерлінгів (майже 880 000 доларів). Сума досить значна.

Audi Sport Quattro за 700 000 фунтів

Audi Sport Quattro за 700 000 фунтів

Історія Audi Sport quattro почалася у 1984-му році – саме тоді компанія побудувала цей автомобіль до гоночному сезону для омологації ралі-кара групи "B" (згідно з правилами омологації, компанія повинна була зробити не менше двох сотень дорожніх версій машини). Від звичайного Audi quattro спорт-варіант відрізнявся зменшеною на 32 см колісною базою і застосуванням в конструкції деталей, виготовлених з кевлара. Крім того, у нього був менший тираж.

Під капотом авто встановлений 2,1-літровий двигун на 306 сил. Для порівняння, гоночні версії володіли потужністю від 450 до 500 сил.

Audi Sport Quattro за 700 000 фунтів

Audi Sport Quattro за 700 000 фунтів

До слова, Audi Sport quattro є одним з найбільш значущих автомобілів для історії Ауді, оскільки приніс їй чималу славу в ралі. Саме завдяки ньоиу компанія посіла перше місце в заліку пілотів і серед виробників в тому самому гоночному сезоні 1984 року.

Раніше OBOZREVATEL писав про те, що в Польщі виставили на продаж BMW 7, яка простояла в автосалоні 23 роки.

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