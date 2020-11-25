Нову Audi RS3 перетворили на "биток" за допомогою феєрверку

У Нідерландах нова Audi RS3 стала жертвою хуліганів – невідомі завдали серйозної шкоди зарядженого універсалу за допомогою сильного феєрверку. Після вибухів піротехніки автомобіль став виглядати так, ніби побував в серйозній ДТП.

Як повідомляє Autoblog, інцидент стався в ніч з 20 на 21 листопада в одному зі спальних районах міста Бреда. За словами власників вибухи були настільки сильними, що розбудили не тільки їх самих, але й жителів інших прилеглих будинків.

Хулігани перетворили нову Audi RS3 на "биток" за допомогою феєрверку bndestem.nl

Як видно на фото, феєрверк значно пошкодив передню частину "Ауді": у автомобіля повністю зірвало капот, який до того ж, перетворився на решето. Крім того, виявилося розбитим лобове скло, а на даху утворилася велика вм'ятина. Осколки від машини розлетілися в декількох десятках метрів.

Хулігани перетворили нову Audi RS3 на "биток" за допомогою феєрверку bndestem.nl

Наразі поліція шукає хуліганів. Власники машини оголосили про винагороду в розмірі 5 000 євро за будь-яку інформацію, яка допоможе вийти на них.

Хулігани перетворили нову Audi RS3 на "биток" за допомогою феєрверку autoblog.nl

Хулігани перетворили нову Audi RS3 на "биток" за допомогою феєрверку autoblog.nl

Раніше OBOZREVATEL писав про те, що 17-річний блогер розбив автомобіль за 2,8 млн євро. Це був ексклюзивний гіперкар Pagani, який належав його батькові.