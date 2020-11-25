Нову Audi RS3 перетворили на 'биток' за допомогою феєрверку

У Нідерландах нова Audi RS3 стала жертвою хуліганів – невідомі завдали серйозної шкоди зарядженого універсалу за допомогою сильного феєрверку. Після вибухів піротехніки автомобіль став виглядати так, ніби побував в серйозній ДТП.

Як повідомляє Autoblog, інцидент стався в ніч з 20 на 21 листопада в одному зі спальних районах міста Бреда. За словами власників вибухи були настільки сильними, що розбудили не тільки їх самих, але й жителів інших прилеглих будинків.

Як видно на фото, феєрверк значно пошкодив передню частину "Ауді": у автомобіля повністю зірвало капот, який до того ж, перетворився на решето. Крім того, виявилося розбитим лобове скло, а на даху утворилася велика вм'ятина. Осколки від машини розлетілися в декількох десятках метрів.

Наразі поліція шукає хуліганів. Власники машини оголосили про винагороду в розмірі 5 000 євро за будь-яку інформацію, яка допоможе вийти на них.

Раніше OBOZREVATEL писав про те, що 17-річний блогер розбив автомобіль за 2,8 млн євро. Це був ексклюзивний гіперкар Pagani, який належав його батькові.