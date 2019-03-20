В Україні змінять правила видачі водійських прав: озвучені терміни

Нові правила отримання водійських посвідчень в Україні запрацюють із початку 2020 року. Зміни зокрема стосуватимуться вікових обмежень в отриманні прав і розподілу категорій водіїв.

Про це в ефірі ObozTV повідомив начальник Головного сервісного центру МВС Владислав Криклій. Він додав, що парламент візьметься за розгляд питання після інавгурації президента, коли вщухнуть суперечки навколо законопроекту.

"У Європі є чітке розмежування категорій – професійні і непрофесійні. Якщо говорити про непрофесійні, як от легкові автомобілі, то посвідчення видають із 18 років. Для професійних категорій (наприклад, вантажівки, автобуси) – з 21 року. Те, що в деяких школах, наприклад, учні старших класів записуються на водійські курси і вчаться їздити на вантажівках – це радянський рудимент, який іще залишився. Ми очікували, що нові зміни будуть прийняті в минулому році, але процес затягнувся через бюрократичні питання. Сподіваємось, парламент візьметься за розгляд законопроекту десь у травні. Оскільки він великий, то однозначно голосування буде проходити у два етапи. Ухвалять його десь на початку осені і, логічно, що з початку 2020 року нові норми запрацюють", – сказав він.

Систему штрафних балів відміняти не будуть, пояснив Криклій. Він зазначив, що потрібно узгодити ще деякі питання з національним оператором поштового зв’язку.

"Ця європейська практика штрафних балів існує, її ніхто не скасовував. У МВС залишаються законодавчі й підзаконні акти, які ще мають бути підписані, – це спільний наказ Міністерства інфраструктури стосовно національного оператора поштового зв’язку. Питання стосується власне листів, які мають надсилатися до порушників, та ще деяких технічних документів, після прийняття яких уже можна буде казати, що система працює і є легітимною, тому оскаржувати її вже не матиме сенсу. Орієнтовно – це травень-червень", – пояснив керівник ГСЦ.

Днями МВС оприлюднило законопроект про встановлення нових правил видачі водійських посвідчень, які максимально наближені до європейських норм.

Зміни стосуватимуться переліку категорій водійських прав. Так, на зміну двом категоріям, які стосуються двоколісного транспорту, прийдуть одразу чотири. За кермо повноцінного мотоцикла можна буде сідати з 20 років. Що стосується вантажівок і тягачів, то права видаватимуть із 24 років.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що українським водіям спростили процедуру виготовлення та отримання індивідуального номерного знака (ІНЗ). Власник авто також може передавати свій ІНЗ на перезакріплення іншим водіям.

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