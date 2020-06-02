Новітній розкішний седан вже помітили в таксі
Друга генерація седану Genesis G80 від Hyundai дебютувала наприкінці березня. Розкішний седан почав продаватися в США та інших країнах. Головні суперники – Audi A6, BMW 5 series і Mercedes E-class. Але тепер машину помітили в таксі.
У Південній Кореї Genesis G80 вже використовують для розвезення пасажирів, які хочуть пересуватися комфортним транспортом.
Нове покоління Genesis G80 оснащується турбованими бензиновими двигунами об'ємом 2,5 л (304 к.с. і 422 Нм) та 3,5 л (380 к.с. і 530 Нм), а також 2,2-літровим турбодизелем на 210 к.с. З моторами поєднується 8-ступенева роботизована КПП з двома зчепленнями.
Інженери широко використовували в конструкції алюміній, з якого виконано близько 20% кузову. Завдяки цьому вага знизилася на 125 кг в порівнянні з попередником. З 2,5-літровим двигуном новинка важить 1785 кг.
У США купити Genesis G80 можна від $ 47 700, що приблизно на $ 5000 дорожче за попередника і на $ 6000 менше за базову версію Mercedes E-class.
Раніше OBOZREVATEL повідомляв про перші фото Hyundai Santa Fe, які показав виробник. Новий кросовер кардинально змінився.